வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025
வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (10:53 IST)

மூன்று முறை உத்தரவு பிறப்பித்தும் அதனை அரசு ஏன் நிறைவேற்றவில்லை? தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ்..!

மூன்று முறை உத்தரவு பிறப்பித்தும் அதனை அரசு ஏன் நிறைவேற்றவில்லை? தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ்..!
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கின் விசாரணை இன்று மீண்டும் தனி நீதிபதி ஜி. ஆர். சுவாமிநாதன் அமர்வில் தொடங்கியது. இதில், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றாத மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் ஆணையர் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகவில்லை. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த மனுதாரர் தரப்பினர், ஒரு விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் மூன்று முறை உத்தரவு பிறப்பித்தும் அதனை அரசு நிறைவேற்றவில்லை என்று முறையீடு செய்தனர்.
 
மனுதாரரின் முறையீட்டையடுத்து, தனி நீதிபதி சுவாமிநாதன் இரண்டு முக்கிய உத்தரவுகளை பிறப்பித்தார். முதலாவதாக, திருப்பரங்குன்றம் பகுதிக்கு சென்று அங்குள்ள தற்போதைய சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்த விரிவான அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார். இரண்டாவதாக, உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ஏன் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்பதற்கான காரணங்களை விளக்கி அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழக அரசுக்கும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
 
இந்த உத்தரவுகளை பிறப்பித்ததை தொடர்ந்து, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை வரும் டிசம்பர் 9-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட உள்ள நிலையிலும், உயர் நீதிமன்றத்தில் அவமதிப்பு வழக்கு விசாரணை நீடிப்பதால், திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் தொடர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது
 
மாமதுரைக்கு தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது அரசியலா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி..!

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் தொடர்பாக மதுரை மாவட்டத்தில் நிலவும் சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள், வளர்ச்சி அரசியலுக்கும், பிளவுபடுத்தும் அரசியலுக்கும் இடையேயான வேறுபாட்டை சுட்டிக்காட்டி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

500 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்தானதால் பயணிகள் ஆத்திரம்.. ஏர் இந்தியா விமானத்தை மறித்து போராட்டம்..!

இந்தியாவின் முன்னணி விமான நிறுவனமான இண்டிகோவில் தொடரும் செயல்பாட்டு சிக்கல்கள் காரணமாக, நேற்று நாடு முழுவதும் 500-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இதனால் டெல்லி, ஹைதராபாத், சென்னை உள்ளிட்ட விமான நிலையங்களில் பெரும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. பயணிகள் 12 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக உணவு, தண்ணீர் இன்றித் தவிப்பதாகவும், கவுண்டர்கள் காலியாக இருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒலிக்குமா? திமுக நோட்டீஸ்

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பான சர்ச்சையை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க கோரி, ஆளும் திமுக கட்சி எம்.பி.க்கள் இரு அவைகளிலும் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளனர். மாநிலங்களவையில் திருச்சி சிவாவும், மக்களவையில் டி.ஆர். பாலுவும் நோட்டீஸ் அளித்தனர்.

தவெகவில் இணைந்தாலும் ஜெயலலிதாவை மறக்காத செங்கோட்டையன்.. நினைவு நாள் பதிவு..!

முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போது விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தவருமான செங்கோட்டையன், ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாளையொட்டி வெளியிட்ட பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. கட்சி மாறிய பின்னரும், ஜெயலலிதாவின் மீதான தனது அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தை இந்த பதிவு மூலம் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

மோடி இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருப்பது இந்தியர்களின் அதிர்ஷ்டம்: புதின் புகழாரம்..!

ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை "இந்தியாவுக்காகவே வாழ்ந்து, சுவாசிப்பவர்" என்றும், மிகவும் நம்பகமான மற்றும் நேர்மையான தலைவர் என்றும் புகழ்ந்துள்ளார்.

