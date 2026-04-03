வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 3 ஏப்ரல் 2026 (14:47 IST)

ஏசி சண்முகத்தின் புதிய நீதிக்கட்சிக்கு சீட் வழங்காத பாஜக!.. சுந்தர்.சி என்ன செய்வாரு?!...

ac shanmugam
தமிழக பாஜக அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கிறது. பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகளை அதிமுக வழங்கியிருக்கிறது.. அந்த கூட்டணியில் அமமுக, பாமக, புதிய நீதிக்கட்சி உட்ட கட்சிகளும் இணைந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில்தான் பாஜக சார்பில் தமிழகத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பாஜக தலைமை தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறது.. அதன்படி தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சாத்தூர் தொகுதியிலும், தமிழிசை சவுந்தர்ராஜன் சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதியிலும், எல்.முருகன் அவினாசி தொகுதியிலும், வானதி சீனிவாசன் கோவை வடக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுக்கிறார்கள்.

ஆனால், பாஜக சார்பில் ஏசி சண்முகத்தின் புதியநீதி கட்சிக்கு தரப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதி வழங்கப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக திருமாறனின் தென்னிந்திய பார்வேர்ட் பிளாக் கட்சிக்கு ஒரு சீட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. மேலும், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் திருமாறன் போட்டியிடுவார் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

புதிய நீதிக்கட்சிக்கு அதிமுக ஒரு சீட் வழங்கியிருந்தது. அதில்தான் ஏசி சண்முகத்திற்கு மிகவும் நெருக்கமானவரும், நடிகை குஷ்புவின் கணவர் மற்றும் இயக்குனருமான சுந்தர்.சி மதுரை மதுரையில் போட்டியிடுகிறார். தற்போது ஏசி சண்முகத்திற்கே சீட் கொடுக்கவில்லை என்பதால் சுந்தர்.சி தொடர்ந்து போட்டியிடுவாரா இல்லை தேர்தலில் இருந்து விலகுவாரா என்பது தெரியவில்லை.

காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் சிக்கல்!.. என்னதான் பிரச்சனை?...தமிழக காங்கிரஸில் எப்போதும் கோஷ்டிப்பூசல் இருக்கிறது. அந்த கோஷ்டிப்பூசல் இப்போது வரை தீரவில்லை

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மூன்று மொழிகள் கட்டாயம்.. 2031 முதல் அமல்படுத்த திட்டம்..!தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ன் படி பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் அதிரடி மாற்றங்களை சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. இதன்படி, 2031-ஆம் ஆண்டு முதல் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் மூன்று மொழிகளை கற்பது கட்டாயமாக்கப்படும்.

குரங்குகளை விரட்ட 100 பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்கள் தேவை.. உச்ச நீதிமன்றம் டெண்டர்உச்ச நீதிமன்ற வளாகம் மற்றும் நீதிபதிகளின் குடியிருப்பு பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் குரங்குகளின் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, பயிற்சி பெற்ற பணியாளர்களை நியமிக்க உச்ச நீதிமன்றம் டெண்டர் கோரியுள்ளது.

ரயில் டிக்கெட்டை கேன்சல் செய்தால் கூடுதல் ரீஃபண்ட்.. ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன்..!இந்திய இரயில்வே தனது பயண விதிகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை அமல்படுத்தியுள்ளது. இனி பயணிகள் தாங்கள் இரயிலில் ஏறும் நிலையத்தை இரயில் புறப்படுவதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே மாற்றி கொள்ளலாம். இதற்கு முன்பு இருந்த 24 மணி நேர கட்டுப்பாடு தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகளின் வசதிக்காகவும், கடைசி நேர நெருக்கடிகளை குறைக்கவும் இரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் இந்த அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

வேட்புமனுவில் குற்ற வழக்கு விபரத்தை மறைத்த விஜய்!.. மீண்டும் சர்ச்சை!..தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com