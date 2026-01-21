புதன், 21 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 21 ஜனவரி 2026 (19:48 IST)

விஷால் - சுந்தர் சி இணைந்துள்ள புருஷன்!. டைட்டில் புரமோ எப்படி இருக்கு?...

purushan
மத கஜ ராஜா, ஆக்சன், ஆம்பள போன்ற படங்களில் விஷாலும், சுந்தர்.சியும் இணைந்து பணியாற்றினார்கள். தற்போது நான்காவது முறையாக புருஷன் படத்தில் இணைந்துள்ளனர்.  தலைவர் 173 படத்திலிருந்து  சுந்தர்.சி விலகியதை அடுத்து விஷால் படம் உருவாகியிருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு ஹிப் ஹாப் தமிழர் இசையமைத்து வருகிறார்.

இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தின் டைட்டில் புரமோ தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது
.. வீட்டுக்குள் பொண்டாட்டிக்கு அடங்கியிருக்கும் புருஷனாக விஷால் இருந்தாலும் ரவுடிகளை துவம்சம் செய்யுமளவுக்கு அவரிடம் வீரமும், தைரியம் உண்டு. ஆனால், இது அவரின் மனைவி தமன்னாவுக்கு தெரியாது என்பது போல கதையை எழுதி இருக்கிறார் சுந்தர்.சி.

சீரியல் நடிகராக யோகி பாபுவை காட்டுகிறார்கள். அதே யோகி பாபு தமன்னாவின் வீட்டுக்கு வந்து அவரிடம் ஜொள்ளுவிடுகிறார். அப்போது அவர்களுக்கு டீ போடுவதற்காக சமையல் அறைக்கு போகும் விஷால் அங்கே வரும் துவம்சம் செய்ய  அதை யோகி பாபு பார்த்து ஷாக் ஆவது போல புரோமோ வீடியோவை உருவாக்கியுள்ளனர்.

சுந்தர்.சி படம் என்பதால் காமெடிக்கு பஞ்சமிருக்காது. மேலும், தமன்னா இருப்பதால் கவர்ச்சிக்கும் பஞ்சமிருக்காது. எனவே, புருஷன் திரைப்படம் ரசிகர்களை கவரும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.


எனக்கு கிடைக்கிறது ரஞ்சித்துக்கும் கிடைக்குமா?!.. மோகன்.ஜி சர்ச்சை பேச்சு..

எனக்கு கிடைக்கிறது ரஞ்சித்துக்கும் கிடைக்குமா?!.. மோகன்.ஜி சர்ச்சை பேச்சு..பழைய வண்ணாரப்பேட்டை திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் மோகன்.ஜி.

உதட்டசைவுக்காக கூறப்படும் 'பனானா பனானா.. மாளவிகா மோகனனின் சர்ச்சை கருத்து..!

உதட்டசைவுக்காக கூறப்படும் 'பனானா பனானா.. மாளவிகா மோகனனின் சர்ச்சை கருத்து..!தென்னிந்தியத் திரையுலகின் வளர்ந்து வரும் நடிகை மாளவிகா மோகனன், சமீபத்தில் டப்பிங் மற்றும் உதட்டசைவு குறித்து பேசிய கருத்து இணையதளங்களில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நான் டீக்கடையில் வேலை செஞ்சேன்!. ஜனநாயகன் இயக்குனர் ஓப்பன்!...

நான் டீக்கடையில் வேலை செஞ்சேன்!. ஜனநாயகன் இயக்குனர் ஓப்பன்!...h vinoth, jananayagan director, vijay, ஜனநாயகன் இயக்குனர், இயக்குனர் ஹெச்.வினோத், பார்த்திபன்

சொன்ன கதை வேற.. எடுத்தது வேற!.. சிக்கந்தர் படம் பற்றி ராஷ்மிகா மந்தனா தகவல்...

சொன்ன கதை வேற.. எடுத்தது வேற!.. சிக்கந்தர் படம் பற்றி ராஷ்மிகா மந்தனா தகவல்...தெலுங்கில் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் ராஷ்மிகா மந்தனா.

கவுண்டமணியுடனான காம்போ! 19 டேக் எடுத்த ரஜினி.. என்ன படம் தெரியுமா?

கவுண்டமணியுடனான காம்போ! 19 டேக் எடுத்த ரஜினி.. என்ன படம் தெரியுமா?தமிழ் சினிமாவில் லொள்ளு பிடிச்ச நடிகர் என்றாலே அது கவுண்டமணி. அவரின் காமெடி படத்திற்கு கூடுதல் பலத்தை சேர்க்கும்.

