  ameer comment about admk mla joining in tvk
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 1 June 2026 (10:48 IST)

பாஜகவின் வாஷிங்மெஷின் இப்போது தவெகவிடம்!.. வெளுத்து வாங்கிய அமீர்!...

vijay ameer
Publish: Mon, 1 Jun 2026 (10:48 IST) Updated: Mon, 1 Jun 2026 (10:51 IST)
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சியமைந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்ட நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் ஆதரவு பெற்று தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.

தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் பதவியில் அமர்ந்திருக்கிறார். அதுமட்டுமில்லாமல் பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிருப்தியடைந்த 24 எம்.எல்.ஏக்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக அறிவித்தார்கள். அதோடு அதிலிருந்து நான்கு எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களின் எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தற்போது தவெகவில் இணைந்து விட்டார்கள். இதையடுத்து, தவெக தொடர்ந்து குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக முக ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிச்சாமி, டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்ட பலரும் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்..

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்து இடைத்தேர்தலில் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிட வைத்து தவெகவின் எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என தவெக கருதுவதாக தெரிகிறது.

இந்நிலையில் இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த இயக்குனர் அமீர் ‘அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்து விட்டு தலைமைச் செயலகத்திலேயே தவெகவில் இணைந்தது குதிரை பேரம் அல்ல.. அயோக்கியத்தனம்.. அவர்கள் என்ன மாநில உரிமைக்காகவா ராஜினாமா செய்தார்கள்?.. ஓட்டு போட்ட மக்கள் என்ன முட்டாளா?.. அவர்களை மீண்டும் போட்டியிட வைத்தால் மிகப்பெரிய ஜனநாயக படுகொலை.. இதற்குமுன் பாஜகதான் இதை செய்தது.. தற்போது பாஜகவின் வாஷிங்மெஷின் தவெகவிடம் இருக்கிறது’ என சொல்லியிருக்கிறார்.
பாலகிருஷ்ணன்

மனசு கஷ்டமா இருக்கு!.. அதிமுக ஒன்னு சேரணும்!.. அதிமுக நிர்வாகி தற்கொலை!..

மனசு கஷ்டமா இருக்கு!.. அதிமுக ஒன்னு சேரணும்!.. அதிமுக நிர்வாகி தற்கொலை!..2021 மற்றும் 2026 ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தேர்தல்களிலும் அதிமுக தோல்வி அடைந்து மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்று விட்டது. இது அதிமுக நிர்வாகிகளை அதிர்ச்சியடைய வைத்திருக்கிறது.

இப்பதான் ஆர்.பி.ஐ ரூல்ஸ் தெரியுதா?!.. என்னா ஏமாத்துறீங்களா?!.. தங்கம் தென்னரசு ஆவேசம்..

இப்பதான் ஆர்.பி.ஐ ரூல்ஸ் தெரியுதா?!.. என்னா ஏமாத்துறீங்களா?!.. தங்கம் தென்னரசு ஆவேசம்..விவசாயக்கடன் தொடர்பாக தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் 5 ஏக்கருக்கு கீழே வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி எனவும், 5 ஏக்கருக்கு மேல் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் கடனில் 50 சதவீத தள்ளுபடி எனவும் அறிவித்தது.

பாஜகவின் வாஷிங்மெஷின் இப்போது தவெகவிடம்!.. வெளுத்து வாங்கிய அமீர்!...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சியமைந்திருக்கிறது. ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்ட நிலையில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த விசிக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் ஆதரவு பெற்று தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.

பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் சிலிண்டர் விலை மீண்டும் உயர்வு!.. பொதுமக்கள் ஷாக்...

திருச்சியில் விஜய்!.. QR கோட் கட்டாயம்!.. 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி!..