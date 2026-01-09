வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (13:15 IST)

கரூர் விவகாரம்!. டெல்லி செல்லும் விஜய்!.. சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜர்!...

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூர் சென்றிருந்தபோது அவரைக் காண பல ஆயிரம் மக்கள் கூடியிருந்ததால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர். விஜய் மதியம் 12:30 மணிக்கு கரூர் வருகிறார் என அறிவிக்கப்பட்டதால் காலை முதலே அங்க மக்கள் கூடியிருந்தார்கள். ஆனால் விஜய் இரவு ஏழரை மணிக்குதான் அந்த பகுதிக்கு சென்றார். இதனால் பல மணி நேரங்கள் வெயில் காத்திருந்ததாலும், தண்ணீர் உணவு ஆகியவை கிடைக்கவில்லை என்பதாலும் பலரும் மயக்கம் அடைந்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது.

மேலும் மக்களுக்கு தேவையான தண்ணீர் மற்றும் உணவு ஆகியவற்றை தவெக நிர்வாகிகள் ஏற்பாடு செய்யவில்லை. அதோடு விஜய் தாமதமாக வந்தார்.. எனவே இது முழுக்க முழுக்க தவெகவின் தவறு என திமுகவினர் குற்றம் சொன்னார்கள். ஆனால் அதை மறுத்த தவெக தரப்பு ‘நாங்கள் அனுமதி கேட்ட இடத்தில் போலீசார் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. பொதுமக்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை.. வேண்டுமென்று கூட்டத்தில் சிலர் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தினார்கள்’ என சொன்னது.

இதுதொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு விசாரணை குழுவை அமைத்தது திமுக அரசு. ஆனால் இதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றம் சென்ற தவெக சிபிஐ விசாரணைக்கு கோரிக்கை வைத்தது. அதை ஏற்று உச்சநீதிமன்றமும் சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என தீர்ப்பு வழங்கியது.

எனவே கடந்த சில மாதங்களாகவே சிபிஐ அதிகாரிகள் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மேலும் தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, நிர்மல் குமார், கரூர் மாவட்ட உயர் காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு வரவழைத்து நேரில் விசாரணை நடத்தி அவர்களிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் வாக்குமூலம் பெற்றார்கள். அதோடு வருகிற 12-ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவகத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சம்மன் அனுப்பப்பட்டது.

ஆனால் விஜய் நேரில் செல்வாரா இல்லை அவருக்கு பதில் வேறு யாராவது செல்வார்களா என்கிற கேள்வி எழுந்தது. இந்நிலையில் வருகிற 11ம் தேதி விஜய் டெல்லி செல்லவிருக்கிறார். எனவே 12-ஆம் தேதி அவர் சிபிஐ விசாரணையில் ஆஜராவது உறுதியாகியிருக்கிறது.

Webdunia
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

