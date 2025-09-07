ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (13:56 IST)

ஜெய்பீம் ஞானவேலின் அடுத்த படம் ‘தி தோசா கிங்’… முக்கிய வேடத்தில் மோகன்லால்!

தமிழகம் முழுவதும் பிரபலமான வழக்கான சரவணபவன் ராஜகோபால் – ஜீவஜோதி – பிரின்ஸ் சாந்தகுமார் வழக்கு கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஜீவஜோதியின் கணவரைக் கொன்றதற்காக சரவண பவன் உரிமையாளர் ராஜகோபாலுக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது.

ஆனால் சிறை சென்ற சில வாரங்களிலேயே உடல்நலக் கோளாறு காரணமாக அவர் உயிரிழந்தார். வழக்கு நடந்த காலங்களில் தஞ்சாவூரில் தங்கி தையல் பயிற்சி நிறுவனம் ஒன்றை நடத்திவந்த ஜீவஜோதி சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவரது உறவினர் கருப்பு முருகானந்தத்தின் சிபாரிசால் பாஜகவில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டார்.

இந்நிலையில் சரவண பவன் ராஜகோபாலுக்கு எதிராக வழக்கு நடத்திப் போராடிய ஜீவஜோதியின் வாழ்க்கையை ‘தோசா கிங்’ என்ற பெயரில் இயக்குனர் ஞானவேல் படமாக எடுக்கவுள்ளார். ஜீவஜோதி வழக்கு நடந்தபோது பத்திரிக்கையாளராக அந்த வழக்கை நேரில் பார்த்தவர் ஞானவேல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் இந்த படத்தில் சரவணபவன் அண்ணாச்சி வேடத்தில் நடிக்க மோகன்லாலிடம் ஞானவேல் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்கியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த வாரத்தில் 150 கோடி ரூபாய்… மின்னல் வேகத்தில் செல்லும் ‘லோகா’ படத்தின் வசூல்!

இந்த வாரத்தில் 150 கோடி ரூபாய்… மின்னல் வேகத்தில் செல்லும் ‘லோகா’ படத்தின் வசூல்!ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

ராஜமௌலி & மகேஷ் பாபு இணையும் படத்தின் காட்சிகள் இணையத்தில் லீக்!

ராஜமௌலி & மகேஷ் பாபு இணையும் படத்தின் காட்சிகள் இணையத்தில் லீக்!ஆர் ஆர் ஆர் படத்துக்கு பிறகு ராஜமௌலி இயக்கும் அடுத்த படத்தில் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் மகேஷ் பாபு நடிக்க உள்ளார். இந்த படம் புதையலைத் தேடி செல்லும் ஒரு சாகச திரைக்கதையாக அமைக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தில் கதாநாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடிக்க, கீரவாணி இசையமைக்கிறார். வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

செல்வராகவனின் புதிய படம்: டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிட்ட தனுஷ்..!

செல்வராகவனின் புதிய படம்: டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிட்ட தனுஷ்..!மண்வாசனையுடன் கூடிய ஒரு கதையை சொல்லும் இயக்குநர் செல்வராகவனின் புதிய படத்தின் தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை தனுஷ் வெளியிட்டுள்ளார்.

KPY பாலா படத்தின் கட் அவுட்களைக் கிழிக்கிறார்களா சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள்!

KPY பாலா படத்தின் கட் அவுட்களைக் கிழிக்கிறார்களா சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள்!விஜய் டிவில் ஒளிபரப்பான கலக்கப்போவது யாரு, குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக பிரபலமானவர் பாலா. தற்போது திரைப்படங்களிலும் நடித்து வரும் பாலா, ஏழை எளிய மக்களுக்காக பல உதவிகளையும் செய்து வருகிறார்.குக்கிராமங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ், வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவித்தொகை, பெட்ரோல் பங்க் ஊழியருக்கு பைக் என பாலா செய்து வரும் உதவிகள் தினம் தோறும் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.

மதராஸி படத்தின் இரண்டாம் நாள் வசூல் எவ்வளவு?.. வெளியான தகவல்!

மதராஸி படத்தின் இரண்டாம் நாள் வசூல் எவ்வளவு?.. வெளியான தகவல்!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

