திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (12:04 IST)

டி.டி.வி. தினகரனுக்கும் எனக்கும் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்

டிடிவி தினகரனின் குற்றச்சாட்டு மற்றும் அதிமுகவின் விவகாரம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த பாஜக தமிழக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், ‘நெல்லை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பூத் கமிட்டி கூட்டத்தில் அண்ணாமலை அவர்கள், அ.தி.மு.க.வின் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சராக வேண்டும் என தெரிவித்தார், நான் எதுவும் கூறவில்லை. 
 
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தலைவர் குறித்து தான் எதையும் அறிவிக்கவில்லை. கூட்டணியில் இருந்து அ.ம.மு.க. விலக தான் காரணம் என டி.டி.வி. தினகரன் கூறியது எந்த அடிப்படையில் என்பது தனக்குத் தெரியவில்லை எனவும் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
 
டி.டி.வி. தினகரனுக்கும் எனக்கும் எந்த கருத்து வேறுபாடும் இதுவரை இருந்ததில்லை. ஆனாலும், அவர் திடீரென என் மீது ஏன் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறார் என்பது புரியவில்லை எனவும் அவர் கூறினார்.
 
அ.தி.மு.க.வில் உள்ள அனைத்து அணிகளும் இணைய வேண்டும் என ஆரம்பத்திலிருந்தே தான் வலியுறுத்தி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
நயினார் நாகேந்திரனின் இந்த பேச்சு, தமிழக அரசியல் களத்தில் மேலும் சில விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

வெனிசுலாவை டார்கெட் செய்த ட்ரம்ப்! சுற்றி வளைக்கும் ராணுவ கப்பல்கள்! - கரீபியன் கடலில் பரபரப்பு!

வெனிசுலாவை டார்கெட் செய்த ட்ரம்ப்! சுற்றி வளைக்கும் ராணுவ கப்பல்கள்! - கரீபியன் கடலில் பரபரப்பு!அமெரிக்கா - வெனிசுலா இடையேயான மோதல் வலுவடைந்துள்ள நிலையில் வெனிசுலா கடல் பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவ கப்பல்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

வங்கதேசத்தில் இருந்து ஊடுருவி போலி சாமியார்கள் வேடத்தில் திரியும் நபர்கள்.. 14 பேர் கைது..!

வங்கதேசத்தில் இருந்து ஊடுருவி போலி சாமியார்கள் வேடத்தில் திரியும் நபர்கள்.. 14 பேர் கைது..!உத்தரகண்ட் மாநில காவல்துறை, 'ஆபரேஷன் கலாநெமி' என்ற பெயரில் போலி சாமியார்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் உட்பட 14 போலி சாமியார்கள் என்பது தெரிய வந்ததை அடுத்து அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

மதிமுகவில் இருந்து மல்லை சத்யா நிரந்தர நீக்கம்.. வைகோ அதிரடி நடவடிக்கை..!

மதிமுகவில் இருந்து மல்லை சத்யா நிரந்தர நீக்கம்.. வைகோ அதிரடி நடவடிக்கை..!மதிமுகவின் முக்கிய தலைவராக இருந்த மல்லை சத்யாவை கட்சியில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்குவதாக மதிமுக பொதுச்செயலர் வைகோ அதிரடியாக அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

5வது மாதத்தில் கருச்சிதைவு.. சிதைந்த கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானம் கொடுத்த பெண்..!

5வது மாதத்தில் கருச்சிதைவு.. சிதைந்த கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானம் கொடுத்த பெண்..!டெல்லியை சேர்ந்த 32 வயதுப்பெண் ஒருவர், தனது ஐந்தாவது மாதத்தில் ஏற்பட்ட கருச்சிதைவுக்கு பிறகு, மருத்துவ ஆய்வுக்காக கருவை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானமளித்துள்ளார்.

நாளை குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இன்று விருந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி..!

நாளை குடியரசு துணை தலைவர் தேர்தல்.. இன்று விருந்து வைக்கிறார் பிரதமர் மோடி..!நாளை நடைபெறவுள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் காரணமாக, இன்று இரவு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் கூட்டணி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு விருந்து அளிக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com