புதன், 6 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (19:06 IST)

தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை!.. அதிமுக அறிவிப்பு!...

eps vijay
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இதையடுத்து தங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு தமிழக ஆளுநருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். நேற்று ஆளுநருக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்ட நிலையில் இன்று மதியம் 3.30 மணியளவில் விஜய் உள்ளிட்ட தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் ஆளுநரை நேரில் சென்று ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு கடிதம் கொடுத்தார்.ஒருபக்கம் தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது. ஆனால் காங்கிரஸ் 5 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவை கொடுத்தாலும் இன்னும் 6 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தவெகவுக்கு தேவைப்படுகிறது..

எனவே விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளிடம் ஆதரவு கேட்டு தவெக கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறது. அவர்கள் இதுபற்றி தங்களின் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி கூறுவதாக கூறியிருக்கிறார்கள்.ஒருபக்கம் இன்று காலை முதலே தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது பற்றி அதிமுக பரிசீலனை செய்து வருவதாக செய்திகள் வெளியானது.

சிவி சண்முகம், வேலுமணி ஆகியோர் உள்ளிட்ட சிலர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம்  இது தொடர்பாக ஆலோசனையின் நடத்திவந்தனர். இந்நிலையில் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த கேபி முனுசாமி தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை என கூறியிருக்கிறார்

இன்று காலை முதலே பல ஊடகங்களில் அதிமுக தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது போன்ற செய்திகள் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது. அது முற்றிலும் பொய்யான செய்தி. தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கவில்லை. இதை பொதுச்செயலாளர் பழனிச்சாமி சொன்னதன் பேரில் இதை தெரிவிக்கிறேன்’ என கூறி முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டார்.

118 பேர் ஆதரவு இல்லை!.. விஜய் பதவியேற்பதில் சிக்கல்!.. நடப்பது என்ன?...

118 பேர் ஆதரவு இல்லை!.. விஜய் பதவியேற்பதில் சிக்கல்!.. நடப்பது என்ன?...நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது.

விஜய்தான் சி.எம்!.. சரியாக கணித்த அந்த 3 பேர்!.. இது வேறலவெல் கான்ஃபிடண்ட்!...

விஜய்தான் சி.எம்!.. சரியாக கணித்த அந்த 3 பேர்!.. இது வேறலவெல் கான்ஃபிடண்ட்!...தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு நடிகர் கட்சி தொடங்கி பெரிய அளவில் சாதித்து காட்டியது எம்ஜிஆர் மட்டுமே. அவர் மட்டுமே மூன்றுமுறை தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தார்.

2021-ல் ஸ்டாலின் பதவியேற்ற அதேநாளில் பதவியேற்கும் விஜய்!.. எல்லாம் பிளானா?!..

2021-ல் ஸ்டாலின் பதவியேற்ற அதேநாளில் பதவியேற்கும் விஜய்!.. எல்லாம் பிளானா?!..அரசியல் கட்சி துவங்கியது முதலில் திமுகவை மட்டுமே குறி வைத்து பேசி வந்தார் விஜய்.

விஜய் நல்லாட்சி தருவார் என நம்புகிறேன், ஆதரவு உண்டா என்பது நாளை முடிவு: திருமாவளவன்

விஜய் நல்லாட்சி தருவார் என நம்புகிறேன், ஆதரவு உண்டா என்பது நாளை முடிவு: திருமாவளவன்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஆதரவு கோரி த.வெ.க தலைவர் விஜய், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். இது குறித்து சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன், விஜய்க்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொண்டார். மக்கள் அவர் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப, விஜய் ஒரு சிறப்பான நல்லாட்சியைத் தருவார் என்று நம்புவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

விஜய் பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி? பிரியங்கா காந்தியும் வருவாரா?

விஜய் பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி? பிரியங்கா காந்தியும் வருவாரா?தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைக்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ள நிலையில், அரசியல் களம் மிக விறுவிறுப்பாகியுள்ளது. இன்று பனையூர் அலுவலகத்தில் த.வெ.க தலைவர் விஜய்யை தமிழக காங்கிரஸ் தேர்தல் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழக காங்கிரஸின் 5 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு கடிதத்தை அவர்கள் விஜய்யிடம் வழங்கினர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com