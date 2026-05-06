Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (16:56 IST)

2021-ல் ஸ்டாலின் பதவியேற்ற அதேநாளில் பதவியேற்கும் விஜய்!.. எல்லாம் பிளானா?!..

அரசியல் கட்சி துவங்கியது முதலில் திமுகவை மட்டுமே குறி வைத்து பேசி வந்தார் விஜய். அதுவும் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் திமுக மீதான விஜயின் கோபம் பலமடங்கு அதிகரித்து விட்டது.. திமுக ஏதோ சதி செய்து தன் மீது பழி சுமத்திவிட்டது என விஜய் நம்பினார். அந்த கோபத்தில்தான் திமுகவை ‘தீய சக்தி’ என கடுமையாக விமர்சிக்கத் தொடங்கினார்,

மேலும், தனக்கு திமுக பல வழிகளிலும் தொல்லை கொடுக்கிறது என விஜய் நம்பினார். குறிப்பாக பொதுக்கூட்டங்களுக்கும், பிரச்சாரங்களுக்கும் காவல்துறை அனுமதி கொடுக்காத போது அதற்கு பின்னணியில் திமுக இருப்பதாகவே விஜய் உறுதியாக நம்பினார். இதை பல மேடைகளிலும் அவரே சொல்லியிருக்கிறார்..

தற்போது நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று விஜய் முதல்வராக பதவியேற்கவுள்ளார். நாளை காலை 11.30 மணிக்கு விஜய்க்கு ஆளுநர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கவுள்ளார். இதில் ஆச்சரியம் என்னவெனில் 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று சரியாக மே 7 தேதிதான் மு.க ஸ்டாலின் முதல்வராக பதவியேற்றார்.

தற்போது 5 வருடங்கள் கழித்து அதே தேதியில் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்கிறார். ஆளுநருக்கு எழுதிய கடிதத்திலும் மே 7ம் தேதி பதவியேற்பு விழாவை நடத்துமாறு விஜய் கோரிக்கையும் வைத்திருந்தார். இது முக ஸ்டாலினை மனதில் வைத்துதானா என்பதுதான் இப்போது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது

விஜய் நல்லாட்சி தருவார் என நம்புகிறேன், ஆதரவு உண்டா என்பது நாளை முடிவு: திருமாவளவன்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஆதரவு கோரி த.வெ.க தலைவர் விஜய், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார். இது குறித்து சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன், விஜய்க்கு தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொண்டார். மக்கள் அவர் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப, விஜய் ஒரு சிறப்பான நல்லாட்சியைத் தருவார் என்று நம்புவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

விஜய் பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி? பிரியங்கா காந்தியும் வருவாரா?தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைக்க தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ள நிலையில், அரசியல் களம் மிக விறுவிறுப்பாகியுள்ளது. இன்று பனையூர் அலுவலகத்தில் த.வெ.க தலைவர் விஜய்யை தமிழக காங்கிரஸ் தேர்தல் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழக காங்கிரஸின் 5 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவு கடிதத்தை அவர்கள் விஜய்யிடம் வழங்கினர்.

அரசியல் என்ன சினிமாவா?.. ஆதரவே இல்லாமல் அவசரம் காட்டுகிறாரா விஜய்?..நடிகனாக இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர்களில் விஜயும் ஒருவர். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று நான் முதல்வர் ஆவேன் என்கிற நம்பிக்கை விஜய்க்கு முழுமையாக இருந்ததாகவே தெரிகிறது.

ஸ்டாலினுக்காக பதவி விலக தயார், அவர் சட்டமன்றம் செல்ல வேண்டும்: தமிமுன் அன்சாரிநடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக எதிர்பாராத தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் தோல்வியடைந்த செய்தி அக்கட்சியினரிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சொல்லி அடிச்ச கில்லி!.. நாளை முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்!..நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார்.

