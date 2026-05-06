புதன், 6 மே 2026
Last Modified: புதன், 6 மே 2026 (15:59 IST)

சொல்லி அடிச்ச கில்லி!.. நாளை முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்!..

நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார். அரசியலுக்கு வந்தது முதலே திமுகவை மட்டுமே தொடர்ந்து விமர்சித்தும் வந்தார். விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டிலேயே திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார். குறிப்பாக தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என முழங்கினார்.  அதோடு திமுக தனது அரசியல் எதிரி.. பாஜக தனது கொள்கை எதிரி எனவும் கூறினார்..

நாளுக்கு நாள் விஜய்க்கு ஆதரவு அதிகரித்தத. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. விஜய் சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார்.

இந்நிலையில்தான் இன்று மதியம் 3.30 மணியளவில் தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு விஜய் கோரிக்கை வைத்தார். அதை ஆளுநரும் ஏற்றுக்கொண்டார். இதையடுத்து நாளை காலை 11:30 மணிக்கு சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் விஜய் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்கவுள்ளார். அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தவெக அமைச்சரவையில் என்.ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், விஜய் சரவணன், தமிழன் பார்த்திபன், நிர்மல் குமார், வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்ட பலரும் இடம் பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதோடு தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் கட்சிகளிலிருந்தும் சில எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை கணக்கு: த.வெ.க-விற்கு 118 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவையா?

சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை கணக்கு: த.வெ.க-விற்கு 118 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு கண்டிப்பாக தேவையா?தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை வென்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பணிகளில் தீவிரமாக உள்ளது. பொதுவாக 234 இடங்களை கொண்ட தமிழக சட்டசபையில் 118 இடங்கள் இருந்தால் மட்டுமே தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கும். ஆனால், அரசியல் சட்ட விதிகளின்படி சில சூழல்களில் இந்த எண்ணிக்கை மாற வாய்ப்புள்ளது.

காங்கிரஸின் வியூகம் தவறு.. ஒரு தேசிய கட்சி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்

காங்கிரஸின் வியூகம் தவறு.. ஒரு தேசிய கட்சி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், விரைவில் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆட்சி அமைக்க தனக்கு அழைப்பு விடுக்க் கோரி, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் விஜய் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். இன்று தமிழகம் வந்துள்ள ஆளுநரை அவர் நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

உள்ளாட்சி, பாராளுமன்ற தேர்தலில் தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் சம்மதத்துடன் வெளியான காங்கிரஸ்அறிக்கை..!

உள்ளாட்சி, பாராளுமன்ற தேர்தலில் தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் சம்மதத்துடன் வெளியான காங்கிரஸ்அறிக்கை..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் மாநில அரசியலில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளன. இத்தேர்தலில் தி.மு.க தோல்வியை தழுவிய நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. எனினும், தனிப்பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 118 இடங்களை எட்ட இன்னும் 11 இடங்கள் தேவைப்பட்டதால், த.வெ.க காங்கிரஸின் ஆதரவை நாடியது.

எதிர்கட்சியா கூட வரலயே!.. பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தியில் அதிமுக.. அணி மாறுகிறார்களா?..

எதிர்கட்சியா கூட வரலயே!.. பழனிச்சாமி மீது அதிருப்தியில் அதிமுக.. அணி மாறுகிறார்களா?..எம்.ஜி.ஆரால் துவங்கப்பட்டது அதிமுக. திமுகவிலிருந்து பிரிந்து வந்து அதிமுக என்கிற கட்சியை துவங்கி 1977ம் வருடம் சட்டமன்ற தேர்தலில் எம்.ஜி.ஆர் போட்டியிட்டார்.

விஜய் ஆட்சி அமைக்கும் நிலையில் திடீரென ஸ்டாலினை சந்தித்த ரஜினி!.. பரபரப்பு!..

விஜய் ஆட்சி அமைக்கும் நிலையில் திடீரென ஸ்டாலினை சந்தித்த ரஜினி!.. பரபரப்பு!..நடிகர் விஜய் தமிழகத்தில் முதலவராக பொறுப்பேற்கவுள்ள நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்த விவகாரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

