ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 22 மார்ச் 2026 (12:45 IST)

எரிபொருள் விலையேற்றம்!.. விமான கட்டணம் மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்பு!..

ஈரானின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருவதால் உலகெங்கும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளில் பல எண்ணெய் நிறுவனங்களை குறிவைத்து ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் எரிபொருள் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதன் காரணமாக இந்தியாவில் உள்ளிட்ட பல நாடுகளிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக வணிக சமையல் சிலிண்டர் மற்றும் பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவவை கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. அதேநேரம் இந்தியாவில் 5 மாநில தேர்தல் காரணமாக இதுவரை பெட்ரோல், டீசல் விலையை ஏற்றாமல் இருக்கிறார்கள். தேர்தல் முடிந்தபின் பெட்ரோ, டீசல் மற்று கேஸ் சிலிண்டரின் விலை ஏற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒருபக்கம் விமான கட்டணங்களும் உயர்ந்து வருகிறது.. ஏற்கனவே இண்டிகோ உள்ளிட்ட பல விமான நிறுவனங்கள் தங்களின் விமான கட்டணங்களை உயர்த்தியது. இந்நிலையில்தான் உள்நாட்டு விமான கட்டணங்களுக்கான உச்ச வரம்பை பாஜக அரசு நாளை முதல் நீக்குவதாக அறிவித்திருக்கிறது.

இதன் காரணமாக டிக்கெட் கட்டணங்கள் பன்மடங்கு உயரும்.
எரிபொருள் விலையேற்றத்தை காரணம் காட்டி ஏற்கனவே விமான டிக்கெட் விலையை சில விமான நிறுவனங்கள் உயர்த்தியுள்ள நிலையில் தற்போது விமான கட்டணம் மேலும் அதிகரிக்கும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது.

நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவது என்பது இந்தியாவில்தான் அதிகம். அதேநேரம் அப்படி அரசியலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடத்தை பிடித்தது வெகு சிலர் மட்டுமே.

2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் 13 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்த திமுக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு 26 கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் விடுத்த 48 மணி நேர எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, ஈரான் மிக கடுமையான பதில் மிரட்டலை விடுத்துள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில், போலி ஆதார் அட்டைகளை பயன்படுத்தி சிறுமிகளை விடுதிக்கு அழைத்து செல்ல முயன்ற அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேல் அணுசக்தி மையம் அருகே ஈரான் ஏவிய ஏவுகணை.. 40 பேர் படுகாயம்.. பெரும் பதட்டம்..!இஸ்ரேலின் முக்கியமான அணுசக்தி ஆராய்ச்சி மையம் அமைந்துள்ள டிமோனா நகரின் குடியிருப்பு பகுதியில் ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் 40-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக இஸ்ரேலின் தேசிய அவசர மருத்துவ சேவையான மேகன் டேவிட் அடோம் தெரிவித்துள்ளது. ஈரானின் நதான்ஸ் அணுசக்தி மையத்தின் மீது இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக இந்த ஏவுகணை ஏவப்பட்டுள்ளது.

