திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Updated : திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (13:38 IST)

அவமரியாதை எப்போதும் ஏற்கமுடியாது... நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த திரிஷா...

nainar
நடிகை திரிஷா நடிகர் விஜயுடன் கில்லி, திருப்பாச்சி, ஆதி, லியோ உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்திருக்கிறார். அதோடு விஜய்க்கு  நெருக்கமான தோழியாகவும் இருக்கிறார். இந்நிலையில்தான், 2 நாட்களுக்கு முன்பு செய்தியாளரிடம் விஜயை பற்றி பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ‘விஜய் முதல் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். முதலில் அவர் திரிஷாவை விட்டு வெளியே வரவேண்டும். குடும்பஸ்தனாக இருந்து அரசியல் செய்ய வேண்டும்’ என்று கூறியிருந்தார்..

இதற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். திமுகவை சேர்ந்த சிலரும், டிடிவி தினகரன், திருமாவளவன், செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட பலரும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஒருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பேசக்கூடாது எனவும் கூறினார்கள். பாஜகவை சேர்ந்த வானதி சீனிவாசனும் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது தவறு என கூறினார்.

இந்நிலையில், நயினார் நாகேந்திரன் தன்னை பற்றி பேசியதற்கு நடிகை திரிஷா கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார். தனது வழக்கறிஞர் மூலமாக அவர் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு இருக்கிறார் அதில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது.
nainar

மாநிலத்தில் ஒரு உயர் பொறுப்பில் இருக்கும் ஒருவர் இப்படி பேசியதை எதிர்பார்க்கவில்லை. அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் விமர்சிப்பது சரியல்ல. நான் எப்போதும் நடுநிலையாக இருக்க விரும்புகிறேன்.. நான் எந்த அரசியல் கட்சியிலும் இல்லை. எதிர்காலத்தில் அரசியலுக்கு வரும் எண்ணமும் அவருக்கு இல்லை.. திரைக்கலைஞர் என்கிற அடையாளத்தில் மட்டுமே நான் இருக்க விரும்புகிறேன். 

எனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை விவாதப்பொருளாக மாற்ற வேண்டாம். எனக்கு தொடர்பில்லாத விஷயங்களில் எனது பெயரை பயன்படுத்தக்கூடாது. அரசியலில் உயர்பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் பொதுவெளியில் பேசும்போது பொறுப்புடன் நடந்துகொள்ள வேண்டும். அவமாரியாதையை எப்போதும் ஏற்க முடியாது’ என அதில் கூறியிருக்கிறார்.

தவெக மேடையில் தாலியை கழட்டிய பெண்!.. ஆவடியில் பரபரப்பு...

தவெக மேடையில் தாலியை கழட்டிய பெண்!.. ஆவடியில் பரபரப்பு...தமிழக அரசியல் திமுக, அதிமுக என வலம் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் புதிய அரசியல் சக்தியாக விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வந்திருக்கிறது.

ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்ன்னா இப்படி இருக்கனும்.. சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்த பில்கேட்ஸ்..

ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்ன்னா இப்படி இருக்கனும்.. சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்த பில்கேட்ஸ்..மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் இன்று ஆந்திராவிற்கு வருகை தந்து, முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்துப் பேசினார். மாநிலத்தின் சுகாதாரம், விவசாயம் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் 'கேட்ஸ் அறக்கட்டளை' மூலமாக செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை விரிவுபடுத்துவதே இந்த சந்திப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும். தலைமை செயலகத்திற்கு வருகை தந்த பில்கேட்ஸை, முதலமைச்சர் நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் நாரா லோகேஷ் ஆகியோர் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

50,000 ரூபாய் பிரீமியம் செலுத்தியவருக்கு ஹெல்த் க்ளைம் மறுக்கப்பட்டதா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

50,000 ரூபாய் பிரீமியம் செலுத்தியவருக்கு ஹெல்த் க்ளைம் மறுக்கப்பட்டதா? அதிர்ச்சி தகவல்..!தனது தாயின் மருத்துவ காப்பீட்டிற்காக ஆண்டுக்கு 50,000 ரூபாய் பிரீமியம் செலுத்தி வந்த நபர் ஒருவர், அவசர காலத்தில் க்ளைம் மறுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறாது.. மணிசங்கர் ஐயர் கருத்தால் காங்கிரஸார் அதிர்ச்சி..!

சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறாது.. மணிசங்கர் ஐயர் கருத்தால் காங்கிரஸார் அதிர்ச்சி..!காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மணிசங்கர் அய்யர், கேரளாவில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறாது என்றும், அங்கிருக்கும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளை விட ஒருவரையொருவர் அதிகமாக வெறுப்பதே இதற்கு காரணம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். மேலும் அக்கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களான சசி தரூர், ஜெய்ராம் ரமேஷ் மற்றும் பவன் கேரா ஆகியோரை விமர்சித்து பேசியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெருங்கும் தேர்தல்!. நாளை இடைக்கால பட்ஜெட்!. முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா?..

நெருங்கும் தேர்தல்!. நாளை இடைக்கால பட்ஜெட்!. முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா?..தமிழக சட்டசபையின் முதல் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி மாதம் 20ம் தேதி நடந்தது. அப்போது, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு பின் தேசிய கீதம் இயக்கப்படவில்லை என சொல்லி கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி தனது உரையை புறக்கணித்து வெளியேறினார் .

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com