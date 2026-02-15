ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 15 பிப்ரவரி 2026 (12:56 IST)

அரசியலில் விஜய் பின்பற்றுவதை இவரையா?!.. கசிந்த தகவல்...

vijay
நடிகர் விஜய் கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே அரசியல்வாதியாக செயல்பட்டு வருகிறார். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள். அதாவது விஜய் 18 சதவீதத்திற்கு மேல் வாக்குகளை வாங்குவார்.. 20 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவார் என்றெல்லாம் கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது.

விஜயோ நாங்கள் 40 சதவீத வாக்குகளை வாங்குவோம் என்கிறார். தீயசக்தியான திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம். இந்த தேர்தலோடு உங்களுக்கு முடிவு கட்டப்படும் என பல வருடங்கள் அனுபவம் உள்ள அரசியல் தலைவர் போல பேசி வருகிறார் விஜய்..

இதற்காக கடும் விமர்சனத்தையும் அவர் சந்திக்கிறார்.. சமீபத்தில் சேலத்தில் கடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பேசியபோதும் திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்
. பொதுவாக சினிமா அரசியல் இரண்டிலுமே, எல்லோருக்கும் சில ரோல் மாடல்கள் இருப்பார்கள். அந்த வகையில் ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை விஜய் தனது ரோல் மாடலாக கருதுகிறார் என சிலர் சொல்கிறார்கள்..
vijay

ஆந்திராவில் சந்திரபாபு நாயுடுவை எதிர்த்து அரசியல் செய்வது, தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதல்வர் ஆனது என்பது உள்ளிட்ட சில விஷயங்களை ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை விஜய் பின்பற்றுவதாக சிலர் சொல்கிறார்கள். ஒருபக்கம் ஜகன்மோகன் ரெட்டியை போலவே காக்கி கலர் பேண்ட் மற்றும் வெள்ளை கலர் சட்டையை விஜய் அணிகிறார் என்றும் சிலர் பேசுகிறார்கள்.

ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் உறவினர் திருமணம் சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் நடந்த போது விஜய் அதில் கலந்து கொண்டார். அப்போது அரசியல் தொடர்பாக ஜெகன் மோகனிடம் விஜய் சில ஆலோசனை பெற்றதாகவும் சொல்லப்படுகிறது..

பாஜகவை சீண்டாதீங்க!.. இதை மட்டும் செய்யுங்க!.. விஜய்க்கு அட்வைஸ் சொன்ன அரசியல் பிரபலம்!..

பாஜகவை சீண்டாதீங்க!.. இதை மட்டும் செய்யுங்க!.. விஜய்க்கு அட்வைஸ் சொன்ன அரசியல் பிரபலம்!..நடிகர் விஜய் தவெக எனும் அரசியல் கட்சியை துவங்கிய போது ‘திமுக எங்கள் அரசியல் எதிரி.

பாதுகாப்பு முக்கியம் இல்ல.. தளபதியை பார்ப்பதுதான் முக்கியம்!.. தவெக மீட்டிங்கில் பெண்கள் பேட்டி!...

பாதுகாப்பு முக்கியம் இல்ல.. தளபதியை பார்ப்பதுதான் முக்கியம்!.. தவெக மீட்டிங்கில் பெண்கள் பேட்டி!...தவெக தலைவர் விஜய் கரூரில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தியபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு பின் தவெக கூட்டத்திற்கு வருவதற்கு அந்த கட்சியே சில கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவந்தது.

இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டு இறுதி சடங்குகள் நடத்திய பின்னர் உயிருடன் வந்த நபர்.. என்ன நடந்தது?

இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டு இறுதி சடங்குகள் நடத்திய பின்னர் உயிருடன் வந்த நபர்.. என்ன நடந்தது?மேகாலயாவில் நிகழ்ந்த சுரங்க வெடிப்பில் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டு, இறுதிச்சடங்குகள் செய்து முடிக்கப்பட்ட தொழிலாளி ஒருவர் உயிருடன் வீடு திரும்பிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கழுதையின் உதவியால் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த நபர்.. பிடிபட்டது எப்படி?

கழுதையின் உதவியால் நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த நபர்.. பிடிபட்டது எப்படி?துருக்கியின் கெய்சேரி நகரில் நடைபெற்ற ஒரு வினோதமான நகைக்கடை கொள்ளை சம்பவம் அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

லிப்ஸ்டிக்கால் எழுதிய வெடிகுண்டு மிரட்டல் செய்தி.. விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு..!

லிப்ஸ்டிக்கால் எழுதிய வெடிகுண்டு மிரட்டல் செய்தி.. விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு..!கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் நேற்று இண்டிகோ விமானங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட அடுத்தடுத்த வெடிகுண்டு மிரட்டல்களால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com