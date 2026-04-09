10 கோடிக்கு வீடு வாங்கி 100 கோடிக்கு விற்ற மீனா!.. இது சூப்பர் பிஸ்னஸ்!..
90களில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னாடி நடிகையாக இருந்தவர் மீனா. ரஜினியுடன் இவர் நடித்த முத்து திரைப்படம் இவரை ரசிகர்களிடம் பிரபலப்படுத்தியது. கட்டுடல், காந்த கண்ணழகி என ரசிகர்களை ஈர்த்தார்.. தொடர்ந்து பல நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்தார். 90களில் ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த், சத்யராஜ், பிரபு, சரத்குமார் போன்ற நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்திருக்கிறார். தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி பல தெலுங்கு மற்றும் மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார்..
சாகர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கும் நிலையில் அவரின் கணவர் உடல் நலக்குறைவால் மரணமடைந்தார்.. அதன்பின் மீனா தமிழ் படங்களில் நடிக்கவில்லை.. அதேநேரம் மலையாளத்தில் திரிஷ்யம் உள்ளிட்ட நல்ல கதையம்சம் கொண்ட படங்களில் நடித்து வருகிறார்..
இந்நிலையில்தான், மீனா செய்த ஒரு சம்பவம் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது. 20 வருடங்களுக்கு முன்பு வங்கியில் லோன் போட்டு 10 கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பாரம்பரிய பங்களா ஒன்றை கட்டினார் மீனா. பாரம்பரிய கட்டிடக்கலை பிரதிபலிக்கும் வகையில் கலையநயம் மிக்க வகையில் அந்த வீட்டின் மரத் தூண்கள், விசாலமான நடுப்பகுதி என அரண்மனையைப் போல அந்த வீட்டை உருவாக்கினார்.
மேலை நாகரீக மோகம் இருக்கும் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு பழமையான கலைநயத்துடன் வீடு உருவாக்கப்பட்டிருந்ததால் அந்த வீட்டிற்கென தனி மதிப்பு உண்டானது.. குறிப்பாக வெளிநாட்டை சேர்ந்த பலரும் இந்த வீட்டை விலைக்கு வாங்க ஆர்வம் காட்டினர். தற்போது அந்த வீட்டை அவர் 100 கோடி ரூபாய்க்கு விலை பேசி விற்பனி செய்துவிட்டதாக செய்திகள் வெளிவந்திருக்கிறது..