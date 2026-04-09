வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 9 ஏப்ரல் 2026 (13:31 IST)

10 கோடிக்கு வீடு வாங்கி 100 கோடிக்கு விற்ற மீனா!.. இது சூப்பர் பிஸ்னஸ்!..

meena
90களில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னாடி நடிகையாக இருந்தவர் மீனா. ரஜினியுடன் இவர் நடித்த முத்து திரைப்படம் இவரை ரசிகர்களிடம் பிரபலப்படுத்தியது. கட்டுடல், காந்த கண்ணழகி என ரசிகர்களை ஈர்த்தார்.. தொடர்ந்து பல நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்தார். 90களில் ரஜினி, கமல், விஜயகாந்த், சத்யராஜ், பிரபு, சரத்குமார் போன்ற நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டு நடித்திருக்கிறார். தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி பல தெலுங்கு மற்றும் மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார்..

சாகர் என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கும் நிலையில் அவரின் கணவர் உடல் நலக்குறைவால் மரணமடைந்தார்.. அதன்பின் மீனா தமிழ் படங்களில் நடிக்கவில்லை.. அதேநேரம் மலையாளத்தில் திரிஷ்யம் உள்ளிட்ட நல்ல கதையம்சம் கொண்ட படங்களில் நடித்து வருகிறார்..

இந்நிலையில்தான், மீனா செய்த ஒரு சம்பவம் பேசு பொருளாக மாறியிருக்கிறது. 20 வருடங்களுக்கு முன்பு வங்கியில் லோன் போட்டு 10 கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பாரம்பரிய பங்களா ஒன்றை கட்டினார் மீனா.  பாரம்பரிய கட்டிடக்கலை பிரதிபலிக்கும் வகையில் கலையநயம் மிக்க வகையில் அந்த வீட்டின் மரத் தூண்கள், விசாலமான நடுப்பகுதி என அரண்மனையைப் போல அந்த வீட்டை உருவாக்கினார்.

மேலை நாகரீக மோகம் இருக்கும் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு பழமையான கலைநயத்துடன் வீடு உருவாக்கப்பட்டிருந்ததால் அந்த வீட்டிற்கென தனி மதிப்பு உண்டானது.. குறிப்பாக வெளிநாட்டை சேர்ந்த பலரும் இந்த வீட்டை விலைக்கு வாங்க ஆர்வம் காட்டினர். தற்போது அந்த வீட்டை அவர் 100 கோடி ரூபாய்க்கு விலை பேசி விற்பனி செய்துவிட்டதாக செய்திகள் வெளிவந்திருக்கிறது..

சுடுகாட்டுல பேசியிருந்தா 10 பொணத்தையாவது எழுப்பியிருக்கலாம்!.. சீமான பொலம்ப விட்டாங்களே!...திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக தமிழ் தேசியத்தை முன்வைத்து நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் இயக்கத்தை துவங்கியவர்தான் சீமான்.

தொண்டர் கன்னத்தில் பளார் விட்ட திருமாவளவன்!.. தேனியில் பரபரப்பு!..திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைக் கட்சி இந்த முறையும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது..

தேர்தலில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு.. 2029 தேர்தல் முதல் அமல்படுத்தப்படும்: பிரதமர் மோடிசட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவது "காலத்தின் கட்டாயம்" என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ள திருத்த மசோதா, 2029 மக்களவை தேர்தலில் இந்த இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

5 மணிநேரம் குளத்து தண்ணீருக்குள் ஒளிந்திருந்த திருடன்.. மூச்சுவிட என்ன செய்தான்? சினிமாவை மிஞ்சிய சம்பவம்மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் ஒரு வினோதமான மற்றும் சினிமா பாணி திருட்டு சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. ரயிலில் ஒரு பெண்ணின் பையை திருடிவிட்டு தப்பியோடிய திருடன், காவல்துறையிடம் பிடிபடாமல் இருக்க குளத்திற்குள் குதித்து ஐந்து மணி நேரம் ஒளிந்திருந்துள்ளார்.

58 லட்சம் பெயர்கள் வாக்காளர்களுக்காக மீண்டும் நீதிமன்றம் செல்வேன்: மம்தா பானர்ஜி சவால்மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு பவானிபூர் தொகுதியில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து தகுதியான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

