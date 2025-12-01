திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 1 டிசம்பர் 2025 (15:28 IST)

திமுக எங்களுக்கு எதிரி இல்லை!.. திடீர் டிவிஸ்ட் கொடுத்த ஆதவ் அர்ஜுனா!..

திமுக எங்களுக்கு எதிரி இல்லை!.. திடீர் டிவிஸ்ட் கொடுத்த ஆதவ் அர்ஜுனா!..
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி தற்போது முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார். கட்சி துவங்கியது முதலே அவர் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்
. நாம் தமிழர், அதிமுக, பாஜக போன்ற கட்சிகளின் பெயரை கூட அவர் சொல்வதில்லை. முழுக்க முழுக்க விஜயின் டார்கெட் திமுகவாக மட்டுமே இருக்கிறது.
 
கலைஞர் கருணாநிதிக்கு பின் அவரின் மகன் மு.க.ஸ்டாலின், அவருக்கு பின் அவரின் மகன் உதயநிதி என தமிழகத்தை ஆள்வதில் விஜய்க்கு விருப்பமில்லை. வாரிசு அரசியலை அவர் வெறுக்கிறார். எனவே, அதை எதிர்த்தே அவர் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார் என தவெகவினர் சொல்கிறார்கள். 
வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதே விஜயின் நோக்கமாக இருக்கிறது.
 
அதேநேரம் அவர் அதிமுக-பாஜக கூட்டணி இணைந்தால் மட்டுமே அது நடக்கும்.. அவர் தனித்து போட்டு விட்டால் வாக்குகள் பிரிந்து திமுக வெற்றி பெறவே அது உதவும் என அரசியல் விமர்சிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள். விஜய் என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் என்பது தெரியவில்லை.
 
இந்நிலையில் விஜய்க்கு நெருக்கமானவராகவும், தவெகவில் முக்கிய பொறுப்பில் இருப்பவருமான ஆதவ் அர்ஜுனா தொலைக்காட்சி நேர்காணல் ஒன்றில் கலந்துகொண்டார். அதில் பேசிய அவர் ‘அரசியல் எதிரி, கொள்கை எதிரி தவிர எங்களுக்கு வேறு யாரும் எதிரி இல்லை.  ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதே எங்களின் நிலைப்பாடு. இது ஏற்கனவே தலைவர் விஜய் சொல்லிவிட்டார். அப்படி பார்த்தால் அதிமுகவும் எங்களுக்கு எதிரி இல்லை, இன்னும் சொல்லப்போனால் தனிப்பட்ட முறையில் திமுகவும் எங்களுக்கு எதிரி இல்லை.
 
திமுகவை அழிக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் இல்லை. திமுகவின் சூழ்ச்சிகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டை காக்க வேண்டும் என நினைக்கிறோம். எனவே, திமுகவை யாரெல்லாம் எதிர்க்கிறார்களோ அவர்களோடு ஒன்று சேருவோம்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கு அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ். ரூ.468 பத்திரங்கள் விவகாரமா?

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கு அமலாக்கத்துறை நோட்டீஸ். ரூ.468 பத்திரங்கள் விவகாரமா?கேரள மாநிலத்தில் 2019ஆம் ஆண்டு வெளியிட்ட மசாலா பத்திரங்கள் தொடர்பாக அன்னிய செலாவணி விதிமீறல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இது குறித்து, கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், அவரது தனி செயலாளர் மற்றும் முன்னாள் நிதியமைச்சர் தாமஸ் ஐசக் ஆகியோருக்கு அமலாக்கத்துறை அன்னிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. சுமார் ரூ. 468 கோடி மதிப்பிலான பரிவர்த்தனைகள் இந்த நோட்டீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

மக்கள் பிரச்சனையை நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கு பெயர் நாடகமா? பிரியங்கா காந்தி

மக்கள் பிரச்சனையை நாடாளுமன்றத்தில் பேசுவதற்கு பெயர் நாடகமா? பிரியங்கா காந்திநாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தை நாடக மேடையாக மாற்றக் கூடாது என்றும், இங்கு நடைமுறைப்படுத்தலே இருக்க வேண்டும் என்றும் கருத்து தெரிவித்தார்.

புதன் வரை நீடிக்கும் புயல் சின்னம்! சென்னையில் 100 மிமீஐ தாண்டும்: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

புதன் வரை நீடிக்கும் புயல் சின்னம்! சென்னையில் 100 மிமீஐ தாண்டும்: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்வலுவிழந்த 'டிட்வா' புயல் சின்னம் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் வடதமிழக - புதுச்சேரி கடலோரப் பகுதிகளில் நிலைகொண்டுள்ளது. இது தற்போது சென்னைக்கு தெற்கு - தென்கிழக்கே சுமார் 50 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

தொடர் மழை எதிரொலி.. சென்னையில் இன்று மதியத்திற்கு மேல் பள்ளி விடுமுறையா?

தொடர் மழை எதிரொலி.. சென்னையில் இன்று மதியத்திற்கு மேல் பள்ளி விடுமுறையா?தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவான டிட்வா புயல் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்த நிலையிலும், சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இதனால் சென்னை உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வழக்கம் போல் ஆரம்பித்த சில நிமிடங்களில் முடங்கிய மக்களவை.. எஸ்.ஐ.ஆருக்கு எதிர்ப்பு..!

வழக்கம் போல் ஆரம்பித்த சில நிமிடங்களில் முடங்கிய மக்களவை.. எஸ்.ஐ.ஆருக்கு எதிர்ப்பு..!நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 11 மணிக்கு தொடங்கிய உடனேயே மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com