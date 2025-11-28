வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
Written By Siva
வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (12:19 IST)

செங்கோட்டையனின் தவெக வருகை ஒரு 'டிரெண்ட் செட்டர்! இனி களம் திமுக - தவெக தான்..!

தமிழ்நாட்டு அரசியல் அரங்கில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் ஆளுமையுமான செங்கோட்டையன் சமீபத்தில் த.வெ.க.வில் இணைந்திருப்பது, விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு வலிமை சேர்க்கும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த இணைவு, விஜய்யின் சமூக அங்கீகாரத்தை உறுதிப்படுத்துவதுடன், த.வெ.க.வின் அமைப்பு கட்டமைப்பு மற்றும் தேர்தல் உத்திகளை வலுப்படுத்தும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். செங்கோட்டையனின் வருகை, தமிழக அரசியல் போக்கையே மாற்றும் 'டிரெண்ட் செட்டர்' ஆக அமையலாம்.
 
அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க. போன்ற கட்சிகளில் முக்கியத்துவம் பெறாத தலைவர்கள் மற்றும் ஓ.பி.எஸ்., டி.டி.வி. தினகரன் போன்ற அரசியல் சக்திகள், மாற்றுக்களம் தேடி த.வெ.க.வில் இணைய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
விஜய், விமர்சனங்களை தவிர்த்து, நம்பிக்கை அரசியலை முன்னிறுத்துகிறார். அவரது ஒவ்வொரு நகர்வும் எதிர்பாராத அதிரடி திருப்பமாக இருப்பதால், இத்தகைய தனித்துவமான அணுகுமுறை, அவருக்கு அபரிமிதமான மக்கள் செல்வாக்கைப் பெற்றுத் தருவதுடன், தமிழக அரசியல் களத்தை மறுவரையறை செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இனி தமிழ்நாட்டு அரசியல் களம் திமுக - தவெக என மாறும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

