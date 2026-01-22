கவிஞர் வைரமுத்து மீது செருப்பு வீச்சி!... திருப்பூரில் அதிர்ச்சி!..
தமிழ் சினிமாவில் பல வருடங்களாகவே பாடல்களை எழுதி வருபவர் கவிஞர் வைரமுத்து. பச்சையப்பன் கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக தனது பணியை தொடங்கி சினிமாவில் நுழைந்து பாடல்கள் எழுதி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் இவர். குறிப்பாக இளையராஜா - பாரதிராஜா கூட்டணியில் உருவான திரைப்படங்களுக்கு வைரமுத்து எழுதிய பாடல் வரிகள் இப்போதும் பலரின் ஃபேவரைட்டாக இருக்கிறது.
ஒரு கட்டத்தில் இளையராஜாவை பிரிந்த வைரமுத்து ஏ.ஆர்.ரகுமான் கூட்டணி அமைத்து பல படங்களுக்கும் பாடல்களை எழுதினார். தற்போது ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையிலும் இவர் பாடல்களை எழுதுவதில்லை. இதுவரை 6 முறை தேசிய விருதுகளை வைரமுத்து வாங்கியிருக்கிறார்.
பல வருடங்களாகவே திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு நெருக்கமாக வைரமுத்து இருந்தார். கருணாநிதி அடிக்கடி வைரமுத்துவை நேரில் வரவழைத்து சந்திப்பதும் உண்டு. தற்போது அவ்வளவாக சினிமாவில் பாடல்களை எழுதாத கவிஞர் வைரமுத்து சமீப காலமாக உலகெங்கும் உள்ள பல இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வருகிறார்.
அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக இன்று திருப்பூருக்கு வந்தார் வைரமுத்து. வாகனத்தில் இருந்து கீழே இறங்கியபோது அவரை நோக்கி அடுத்தடுத்து இரண்டு காலணிகள் வீசப்பட்டது. வீசப்பட்ட காலணிகள் அவர் மீது படவில்லை. அந்த காலணிகளை வீசியது ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் என தெரிய வந்திருக்கிறது. போலீசார் அந்த பெண்ணை பிடித்து விசாரித்து வருகிறார்கள்..