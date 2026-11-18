ராமேஸ்வரம் - தலைமன்னார் இடையே பயணிகள் கப்பல்.. மத்திய அரசிடம் ரூ.9,618 கோடி நிதியுதவி கேட்ட தமிழக அரசு...
தமிழ்நாட்டின் கடல்சார் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும், புதிய நீர் வழி போக்குவரத்து திட்டங்களை செயல்படுத்தவும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, பொதுப்பணிகள் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா புதுடெல்லியில் மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவாலை நேரில் சந்தித்தார். அப்போது, தமிழகத்தின் முக்கிய கடல்சார் மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்காக மொத்தம் ரூ.9,618 கோடி நிதியுதவி வழங்குமாறு அவர் அதிகாரப்பூர்வமாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இந்த சந்திப்பில் மொத்தம் 5 முக்கிய திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, ராமேஸ்வரம் - தலைமன்னார் இடையே பன்னாட்டு பயணிகள் படகு போக்குவரத்தை தொடங்குவதற்காக ராமேஸ்வரம் துறைமுக மேம்பாட்டுக்கு ரூ.118 கோடி கோரப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பயணிகள் மீண்டும் இலங்கைக்கு கப்பலில் பயணிக்கலாம்.
மேலும், கடலூர் பசுமை ஆழ்கடல் துறைமுகத்திற்கு ரூ.4,700 கோடி, சென்னை - புதுச்சேரி இடையே படகு போக்குவரத்துக்காக ரூ.900 கோடி, பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் புனரமைப்பிற்கு ரூ.2,700 கோடி மற்றும் பாம்பன் கால்வாயை ஆழப்படுத்த ரூ.1,200 கோடி நிதி ஒதுக்கக் கோரப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசிடம் இருந்து இவ்வளவு பெரிய தொகையை பெற்று தமிழகத்தின் வர்த்தக மற்றும் சுற்றுலாத்துறையைப் புதிய உச்சத்திற்குக் கொண்டு செல்ல தவெக அரசு எடுத்துவரும் இந்த அதிரடி முயற்சிகள் பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன.