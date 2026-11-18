திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்.. திமுக செய்த அதே தவறை தவெக செய்கிறதா?
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான விவகாரம் தற்போது உச்சநீதிமன்றத்தில் தீவிர விசாரணையில் உள்ளது. உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்தும், கார்த்திகை தீபத்திருவிழா நெருங்குவதால் இடைக்கால உத்தரவு கோரியும் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்கோரிக்கை பொதுமக்களிடையேயும் பக்தர்களிடையேயும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த காலங்களில் இதுபோன்ற ஆன்மிக மற்றும் உணர்வுபூர்வமான விவகாரங்களில் முந்தைய ஆட்சியாளர்கள் கையாண்ட அதே அணுகுமுறையை தற்போதைய அரசும் பின்பற்றுவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் இந்த விவகாரத்தில், இரு தரப்பினரின் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு இடையே சட்டப்பூர்வமான தீர்வை எட்ட அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. உச்சநீதிமன்றம் வழங்கவிருக்கும் இறுதித் தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே இந்த ஆண்டு திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது குறித்த முழுமையான தெளிவு கிடைக்கும்.
அரசியல் களத்தில் பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்தாலும், ஆன்மிக மரபுகள் மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கைச் சமநிலையில் பராமரிப்பதில் தவெக அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு எப்படி இருப்பினும், பொது அமைதியை பாதுகாக்கும் வகையில் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பு தமிழக அரசியலிலும் ஆன்மிக வட்டாரங்களிலும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.