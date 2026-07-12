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Written By Webdunia

தலைமறைவாக இருக்க செந்தில் பாலாஜிக்கு உரிமை உண்டு: ஆ ராசா புதுமையான விளக்கம்...

raja vijay
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (08:51 IST)
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தமிழக அரசியலில் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் எ.வ.வேலு விவகாரங்கள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆ ராசா, செந்தில் பாலாஜி தொடர்பாகப் பேசும்போது, அவர் ஜாமீன் பெறும் வரை தலைமறைவாக இருக்க அவருக்கு உரிமை உண்டு என்று  குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
 "அவர் ஓடுகிறார்" என்று விமர்சிப்பவர்களுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், சட்டரீதியான நடைமுறைகளை முன்னிறுத்தி அவர் இந்தப் பேச்சை முன்வைத்துள்ளார். இது முதல்வரின் விமர்சனங்களுக்குத் திமுக அளிக்கும் ஒருவித பாதுகாப்பு வாதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
மேலும், எ.வ.வேலு சிங்கப்பூருக்குத் தப்பிச் சென்றதாக முதலமைச்சர் முன்வைத்த விமர்சனத்திற்கு ஆ.ராசா புதிய விளக்கத்தை அளித்துள்ளார். எ.வ.வேலு ரெய்டுக்கு முன்பாகவே சிங்கப்பூர் பயணத்திற்கான விமான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துவிட்டதாகவும், இந்தத் தகவல் முதலமைச்சருக்குத் தெரியுமா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 
 
விசாரணைக்கு பயந்து ஓடியதாகச் சொல்லப்படும் கருத்து தவறானது என்றும், இது திட்டமிடப்பட்ட பயணமே என்றும் அவர் வாதிடுகிறார். எ.வ.வேலு மீதான முதலமைச்சரின் குற்றச்சாட்டுகளை, ஆ.ராசா ஆதாரங்களுடன் மறுக்க முயன்றது அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளும், அதற்கு அளிக்கப்படும் விளக்கங்களும் ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இடையே ஒரு தொடர் மோதலை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த விவகாரம் விசாரணை அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களின் பயணங்கள் குறித்த புதிய விவாதங்களை தமிழக அரசியலில் மீண்டும் ஒருமுறை திசை திருப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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