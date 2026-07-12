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  4. Anita Radhakrishnan's Aggressive Remarks Against Chief Minister Vijay in Public Meeting
Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 12 July 2026 (08:47 IST)

1 மாதம் அல்ல, 5 ஆண்டுகள் சிறையில் அடைத்தாலும் திமுகவை யாராலும் அசைக்க முடியாது: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்

anitha radhakrishnan
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 12 Jul 2026 (08:47 IST)
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தமிழக அரசியலில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் சமீபத்திய பேச்சு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் உரையாற்றிய அவர், கடந்த காலங்களில் தங்களது இயக்கம் திட்டமிட்டே வியூகங்கள் வகுத்து வீழ்த்தப்பட்டதாகவும், அதன் விளைவாகவே தங்களது தலைவர் தோல்வியை சந்திக்க நேரிட்டதாகவும் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். 
 
தற்போதைய தமிழக முதல்வர் மாநிலத்தின் எதார்த்த நிலை அறியாமல் செயல்படுவதாகவும் அவர் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார். மேலும், இந்த இயக்கம் எத்தகைய நெருக்கடிகளையும் எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளது என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில், "ஒரு மாதம் அல்ல, ஐந்து ஆண்டுகள் சிறையில் அடைத்தாலும் இந்த இயக்கத்தை யாராலும் அசைக்க முடியாது" என ஆவேசமாக முழங்கினார்.
 
அவரது இந்த அதிரடியான பேச்சு, ஆளும் தரப்பிற்கும், எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையிலான மோதலை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, தமிழக முதல்வரை மீண்டும் மீண்டும் சீண்டும் வகையில் அவர் பேசியிருப்பது அரசியல் களத்தில் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது. 
 
சட்ட ரீதியான நெருக்கடிகளையும், சிறை போன்ற சோதனைகளையும் எதிர்கொண்டாலும், தங்களது இயக்கத்தின் கட்டுக்கோப்பும், தொண்டர்களின் பலமும் குறையாது என்பதை அவர் தனது பேச்சின் மூலம் நிலைநிறுத்த முயன்றுள்ளார். 
 
எதிர்க்கட்சிகள் தங்களை ஒடுக்க நினைத்தாலும், மக்கள் ஆதரவோடு மீண்டும் எழுவோம் என்ற தொனியில் அமைந்த அவரது பேச்சு, தொண்டர்களிடையே ஒருவித எழுச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வரவிருக்கும் நாட்களில் இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் இன்னும் பல திருப்பங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

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