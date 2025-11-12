புதன், 12 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: புதன், 12 நவம்பர் 2025 (12:44 IST)

போலீஸ் வாகனம் மோதி 3 பேர் பலி!.. சிவகங்கையில் சோகம்!....

போலீஸ் வாகனம் மோதி 3 பேர் பலி!.. சிவகங்கையில் சோகம்!....
சிவகங்கை மாவட்டம் சக்குடி அருகே போலீஸ் வாகனம் மோதியதில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 


 
மதுரை மாவட்டம் சிட்டாப்பட்டியில் வசித்து வந்தவர் பிரசாத்(25). இவரின் மனைவி சத்யா(21) மற்றும் இரண்டு வயது மகன் அஸ்வின் ஆகிய மூன்று பேரும் நேற்று ஒரு இறுதி சடங்கில் பங்கேற்று விட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் மதுரைக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனர். அவர்களோடு ஈஸ்வரி என்கிற உறவினரும் பயணித்திருக்கிறார்.
 
சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் வட்டம் சக்குடி அருகே அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தபோது எதிரே வந்த ராமபுரம் மாவட்ட போலீஸ் வாகனம் அவர்களின் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது வேகமாக மோதி இருக்கிறது. அதில் துக்கி வீசப்பட்டு பிரசாத் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். சத்யா, அவரின் 2 வயது அஸ்வின் மற்றும் ஈஸ்வரியை அங்கிருந்தவர்கள் ஒரு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே சத்யாவும், அஸ்வினும் உயிரிழந்தனர்.
 
வாகனம் மோதியதும் போலீஸ் வேனில் இருந்தவர்கள் அங்கிருந்து தப்பிவிட்டனர். தற்போது இறந்த 3 பேர் உடலையும் மறுத்து மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். போலீசார் வண்டியை வேகமாக ஓட்டியிருக்கிறார்கள், அவர்கள் மது அருந்தியிருந்தர்கள், அவர்களை உடனே கைது செய்து அவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டும். இல்லையெனில் நாங்கள் உடலை வாங்க மாட்டோம்’ என அவர்கள் தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்து வருகிறார்கள்.
 
போலீசார் அவர்களிடம் தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகிறார்கள். 
ஈஸ்வரி பலத்த காயங்களுடன் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

பிரசாந்த் கிஷோர் கட்சிக்கு ஜீரோ.. பிகாரில் என்டிஏ ஜெயிக்க அவர்தான் காரணமா

பிரசாந்த் கிஷோர் கட்சிக்கு ஜீரோ.. பிகாரில் என்டிஏ ஜெயிக்க அவர்தான் காரணமாபீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் கருத்துக் கணிப்புகள் , அரசியல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோர் அவர்களின் 'ஜன் சுராஜ் கட்சி'க்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளன. இக்கட்சி 'உச்சத்தில் அல்லது தரையில்' இருக்கும் என்று கிஷோர் கூறிய நிலையில், முடிவுகள் கட்சி 'தரையில்' இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.

தீபாவளிக்கே வெடிக்க வேண்டிய வெடிகுண்டு.. கைதான நபர் அளித்த அதிர்ச்சி வாக்குமூலம்..!

தீபாவளிக்கே வெடிக்க வேண்டிய வெடிகுண்டு.. கைதான நபர் அளித்த அதிர்ச்சி வாக்குமூலம்..!டெல்லியில் செங்கோட்டை அருகே நிகழ்ந்த வெடிகுண்டு தாக்குதல் வழக்கில், முக்கிய சந்தேக நபரான முஸம்மில் என்பவர் விசாரணையாளர்களிடம் பரபரப்பான வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். இந்த தாக்குதலுக்கு முன்னரே, தானும் தனது கூட்டாளி உமர் என்பவரும் செங்கோட்டை பகுதியை நோட்டமிட்டதாக முஸம்மில் தெரிவித்துள்ளார்.

போலீசாருக்கு ரூ.50 லட்சம் கொடுத்தாரா நடிகர் ஸ்ரீகாந்த்? அமலாக்கத்துறை விசாரணை..!

போலீசாருக்கு ரூ.50 லட்சம் கொடுத்தாரா நடிகர் ஸ்ரீகாந்த்? அமலாக்கத்துறை விசாரணை..!கோகைன் போதைப்பொருள் பயன்பாடு மற்றும் விநியோகம் தொடர்பாக கடந்த ஜூன் மாதம் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் வெளியே வந்த நடிகர் ஸ்ரீகாந்திடம், சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

தமிழகத்தில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்.. குற்றவாளிகள் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்: காவல் துறை ஆணையர்

தமிழகத்தில் 342 வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்.. குற்றவாளிகள் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள்: காவல் துறை ஆணையர்சென்னை பெருநகரக் காவல் துறை ஆணையர் ஏ. அருண் அவர்கள், மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்ந்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்து வரும் நபர்களை கண்டறிவதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் முடிந்த சில மணி நேரத்தில் பீகார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜினாமா.. என்ன காரணம்?

தேர்தல் முடிந்த சில மணி நேரத்தில் பீகார் காங்கிரஸ் தலைவர் ராஜினாமா.. என்ன காரணம்?பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு முடிந்த சில மணி நேரங்களிலேயே, முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவருமான ஷகீல் அகமது கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். இது பீகார் காங்கிரஸுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com