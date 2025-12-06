சனி, 6 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Bala
Last Modified: சனி, 6 டிசம்பர் 2025 (21:07 IST)

புதுச்சேரியில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. காவல்துறை போட்ட கண்டிஷன்!...

புதுச்சேரியில் தவெக பொதுக்கூட்டம்!.. காவல்துறை போட்ட கண்டிஷன்!...
தவெக தலைவர் விஜய் டிசம்பர் 5ம் தேதியான நேற்று சேலத்தில் மக்களை சந்திக்க அனுமதி கேட்டார். ஆனால் கரூர் சம்பவம் காரணத்தால் போலீசார் அனுமதி மறுக்க அதே தேதியில் புதுச்சேரியில் ரோட் ஷோ நடத்த திட்டமிட்டார். ஆனால் அங்கும் போலீசார் அனுமதிக்க வில்லை.
.
 
இது தொடர்பாக புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட முக்கிய தவெக நிர்வாகிகள் புதுச்சேரி முதலவர் மற்றும் போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளிடம் பேசினார்கள். ஆனால், ரோட் ஷோவுக்கு அனுமதி கொடுக்க மறுத்த காவல்துறை பொதுக்கூட்டம் நடத்திக் கொள்ளலாம் என அரசு அனுமதி கொடுத்தது. இந்நிலையில், வருகிற 9ம் தேதி புதுச்சேரியில் உப்பளம் ஹெலிபேட் மைதானத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. 
 
எனவே அதற்கான ஏற்பாடுகளை தவெக நிர்வாகிகள் செய்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில் இந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு புதுச்சேரி காவல்துறையினர் பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறார்கள். பொதுக்கூட்டத்தில் 5,000 பேர் மட்டுமே கலந்துகொள்ள வேண்டும். கர்ப்பிணிகள், குழந்தைகள், முதியோர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.
 
பொதுக் கூட்டத்திற்கு வருபவர்கள் QR Code முறையில் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். 5000 பேரை 10 கேபின்களாக பிரித்து ஒரு கேபினுக்கு 500 பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். மக்களுக்கு குடிநீர் வசதி போன்றவர்களை ஏற்பாடு செய்து கொடுக்க வேண்டும். ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல நிபந்தனைகளை புதுச்சேரி காவல்துறையினர் விதித்திருக்கிறார்கள்.

விஜய் கட்சிக்கு இன்னொரு எம்.எல்.ஏ ரெடி!.. தவெகவில் இணையும் நடிகர்!....

விஜய் கட்சிக்கு இன்னொரு எம்.எல்.ஏ ரெடி!.. தவெகவில் இணையும் நடிகர்!....2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் 5 மாதங்களே இருப்பதால் தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.

வரும் திங்கட்கிழமை 149 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.. என்ன காரணம்?

வரும் திங்கட்கிழமை 149 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.. என்ன காரணம்?காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஏலவார்குழலி சமேத ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் சுமார் ரூ. 29 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட பணிகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து, டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி காலை 5.45 மணிக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.

தவெக பொதுக்கூட்டத்திற்கு புதுச்சேரி காவல்துறையின் கடுமையான நிபந்தனைகள்

தவெக பொதுக்கூட்டத்திற்கு புதுச்சேரி காவல்துறையின் கடுமையான நிபந்தனைகள்தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய் பங்கேற்கும் பொதுக்கூட்டத்திற்கு புதுச்சேரி காவல்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது. டிசம்பர் 9-ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் இந்த கூட்டத்திற்காக பல கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை புதுச்சேரி அரசு விதித்துள்ளது.

விமானத் துறையில் இரு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் ஏன்? ப. சிதம்பரம் கேள்வி

விமானத் துறையில் இரு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் ஏன்? ப. சிதம்பரம் கேள்விஇந்திய விமான போக்குவரத்துத் துறையில் நிலவும் தற்போதைய குழப்பங்கள் மற்றும் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதற்கு அடிப்படை காரணம் தாராளமயமாக்கல் இல்லாததே என்று முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

அம்பேத்கர் காட்டிய சமூக நீதி, சமத்துவ வழியில் பயணிப்போம்! - விஜய் எக்ஸ் பதிவு..!

அம்பேத்கர் காட்டிய சமூக நீதி, சமத்துவ வழியில் பயணிப்போம்! - விஜய் எக்ஸ் பதிவு..!இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் சிற்பி டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கரின் நினைவுநாளை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சமூக நீதி, சமத்துவம், சகோதரத்துவம் மற்றும் மதச்சார்பின்மை ஆகிய கொள்கைகளை பேணி பாதுகாக்க உறுதியேற்றுக் கொண்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com