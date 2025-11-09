ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: ஞாயிறு, 9 நவம்பர் 2025 (12:05 IST)

பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது கிராமம் அருகே ஏவுகணை: ராஜஸ்தானில் பரபரப்பு..!

ராஜஸ்தானின் ஜெய்சல்மர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொக்ரான் துப்பாக்கி சூடு தளத்தில் நடைபெற்ற வழக்கமான பாதுகாப்பு பயிற்சியின்போது, ஏவப்பட்ட ஏவுகணையின் ஒரு பகுதி இலக்கை விட்டு விலகி, வெளியே உள்ள கிராமம் ஒன்றின் அருகே விழுந்தது.
 
ஏவுகணையின் ஒரு பகுதி, ஜெய்சல்மரின் லத்தி பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பதரியா கிராமத்திலிருந்து சுமார் 500 மீட்டர் தொலைவில் விழுந்தது. இந்த விபத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட வெடிப்பு சத்தம் பல கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு கேட்டதால், அருகிலுள்ள கிராம மக்களிடையே பெரும் பீதி நிலவியது.
 
அதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த சம்பவத்தில் எந்தவொரு உயிர்ச்சேதமோ அல்லது சொத்துகளுக்கு சேதமோ ஏற்படவில்லை. விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன், ராணுவம், விமானப்படை மற்றும் உள்ளூர் போலீசார் சம்பவ இடத்தை உடனடியாக சுற்றி வளைத்தனர். ஏவுகணையின் பகுதி மீட்கப்பட்டு, மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு தளத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. 
 
ராணுவ பயிற்சிகளின்போது பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய கூடுதல் கவனம் தேவை என்று இந்தச் சம்பவம் வலியுறுத்துகிறது.
 
Edited by Mahendran

ஒரே வீட்டில் 501 வாக்காளர்கள்.. ராகுல் காந்தி கூறிய குற்றச்சாடில் திடீர் ட்விஸ்ட்..!

ஒரே வீட்டில் 501 வாக்காளர்கள்.. ராகுல் காந்தி கூறிய குற்றச்சாடில் திடீர் ட்விஸ்ட்..!ஹரியானா மாநிலம் ஹோடல் நகரில் உள்ள வீட்டு எண் 265 தொடர்பாக, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய வாக்காளர் மோசடி குற்றச்சாட்டு தேசிய அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரே முகவரியில் 501 வாக்காளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் கூறியது.

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களாக ஆள் மாறாட்டம் செய்யும் திமுகவினர்: ஈபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு..!

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களாக ஆள் மாறாட்டம் செய்யும் திமுகவினர்: ஈபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு..!தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புச் சுருக்கத் திருத்தம் (SIR) தொடர்பாக ஆளும் திமுக மற்றும் எதிர்க்கட்சியான அதிமுக இடையே அரசியல் மோதல் தீவிரமடைந்துள்ளது.

4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. வடிகால் அருகே தூக்கி எறியப்பட்ட கொடூரம்.. உயிருக்கு போராட்டம்..!

4 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை.. வடிகால் அருகே தூக்கி எறியப்பட்ட கொடூரம்.. உயிருக்கு போராட்டம்..!மேற்கு வங்கம், ஹூக்ளி மாவட்டம், தாரகேஸ்வர் ரயில் நிலையம் அருகே பெற்றோருடன் உறங்கி கொண்டிருந்த 4 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத கைதிக்கு சிறையில் டிவி, மொபைல்போன்.. சிறை நிர்வாகம் விசாரணை..!

ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத கைதிக்கு சிறையில் டிவி, மொபைல்போன்.. சிறை நிர்வாகம் விசாரணை..!பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா மத்திய சிறையில், உயர் பாதுகாப்பை புறக்கணித்து, பயங்கரவாத குற்றவாளிகள் உட்பட பல கைதிகள் விஐபி வசதிகளை அனுபவிப்பதாக அதிர்ச்சி வீடியோக்கள் வெளியாகியுள்ளன. சிறை நிர்வாகத்தின் மீது இது தீவிர கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

எம்.பி.யின் கணக்கில் இருந்து திடீரென மாயமான ரூ.57 லட்சம் மோசடி: புகார் அளித்த சில மணிநேரத்தில் நடந்த ட்விஸ்ட்..!

எம்.பி.யின் கணக்கில் இருந்து திடீரென மாயமான ரூ.57 லட்சம் மோசடி: புகார் அளித்த சில மணிநேரத்தில் நடந்த ட்விஸ்ட்..!திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி.யான கல்யாண் பானர்ஜி அவர்களின் நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாத வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ரூ.57 லட்சம் திருடப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

