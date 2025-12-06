சனி, 6 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 6 டிசம்பர் 2025 (17:30 IST)

வரும் திங்கட்கிழமை 149 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.. என்ன காரணம்?

வரும் திங்கட்கிழமை 149 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை.. என்ன காரணம்?
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஏலவார்குழலி சமேத ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் சுமார் ரூ. 29 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட பணிகள் நிறைவடைந்ததையடுத்து, டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி காலை 5.45 மணிக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.
 
இந்த மத நிகழ்வைக் கருத்தில் கொண்டு, பக்தர்கள் வருகை மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள 149 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டத்தின் முதன்மை கல்வி அலுவலர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 
 
கும்பாபிஷேக ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை அளிக்காமல், குறிப்பிட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கும் இந்த நடவடிக்கை, சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

விமானத் துறையில் இரு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் ஏன்? ப. சிதம்பரம் கேள்வி

விமானத் துறையில் இரு நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் ஏன்? ப. சிதம்பரம் கேள்விஇந்திய விமான போக்குவரத்துத் துறையில் நிலவும் தற்போதைய குழப்பங்கள் மற்றும் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதற்கு அடிப்படை காரணம் தாராளமயமாக்கல் இல்லாததே என்று முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

அம்பேத்கர் காட்டிய சமூக நீதி, சமத்துவ வழியில் பயணிப்போம்! - விஜய் எக்ஸ் பதிவு..!

அம்பேத்கர் காட்டிய சமூக நீதி, சமத்துவ வழியில் பயணிப்போம்! - விஜய் எக்ஸ் பதிவு..!இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் சிற்பி டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கரின் நினைவுநாளை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், சமூக நீதி, சமத்துவம், சகோதரத்துவம் மற்றும் மதச்சார்பின்மை ஆகிய கொள்கைகளை பேணி பாதுகாக்க உறுதியேற்றுக் கொண்டார்.

இண்டிகோ விமான சேவையில் இடையூறு: திருவனந்தபுரம், நாகர்கோவில், கோவைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்..!

இண்டிகோ விமான சேவையில் இடையூறு: திருவனந்தபுரம், நாகர்கோவில், கோவைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்..!விமான போக்குவரத்தில் ஏற்பட்ட இடையூறுகளை சமாளிப்பதற்காக, பயணிகள் வசதிக்காக சென்னை மற்றும் முக்கிய தென் மாவட்ட நகரங்களுக்கு இடையே சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இண்டிகோ விமான சேவையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு, இந்த அவசர ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

விஜயுடன் ரகசிய டீலிங்கில் காங்கிரஸ்?!.. செல்வபெருந்தகை என்ன சொல்றார் பாருங்க!...

விஜயுடன் ரகசிய டீலிங்கில் காங்கிரஸ்?!.. செல்வபெருந்தகை என்ன சொல்றார் பாருங்க!...திமுகவின் கூட்டணியில் ஏற்கனவே காங்கிரஸ் இருக்கிறது. கடந்த பல வருடங்களாகவே அனைத்து தேர்தல்களிலும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்தில் போட்டியிட்டு வருகிறது.

கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள்.. டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி திட்டம் தொடக்கம்..!

கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள்.. டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி திட்டம் தொடக்கம்..!கல்லூரியில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வருகிற டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி முறைப்படி தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com