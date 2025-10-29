புதன், 29 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (14:17 IST)

X.com டொமைன் மாற்றம்: நவம்பர் 10 முதல் twitter.com செயல்படாது.. லாகின் செய்ய 2FA தேவை..!

எலான் மஸ்க்கின் X தளம், தனது டொமைனை twitter.com-லிருந்து x.com-க்கு முழுமையாக மாற்றும் பணியை தொடங்கியுள்ளது.
 
இதன் ஒரு பகுதியாக, இரட்டை அடுக்கு அங்கீகாரத்திற்கு (2FA) பாதுகாப்பு அம்சங்கள் அல்லது பாஸ்வேர்டு பயன்படுத்தும் பயனர்கள், நவம்பர் 10, 2025-க்குள் தங்கள் சான்றுகளை மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று X தெரிவித்துள்ளது.
 
தற்போதுள்ள பாதுகாப்பு சான்றுகள் பழைய twitter.com டொமைனுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கீகார உள்கட்டமைப்பு புதிய x.com டொமைனுக்கு மாறுவதால், இந்த தொழில்நுட்ப மாற்றம் கட்டாயமாகிறது.
 
நவம்பர் 10-க்குள் மீண்டும் பதிவு செய்ய தவறினால், பயனர்களின் கணக்குகள் தானாகவே லாக் செய்யப்படும். அதன் பிறகு, அவர்கள் மீண்டும் பதிவு செய்தாலோ அல்லது வேறொரு 2FA முறைக்கு மாறினாலோ மட்டுமே கணக்கை அணுக முடியும். இந்த நடவடிக்கை, X-ஐ 'சூப்பர் செயலியாக' மாற்றும் மஸ்க்கின் இலக்கை நோக்கி நகரும் முக்கியப் படியாகும்.
 
Edited by Mahendran

