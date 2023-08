சந்திரனை தொட்டது யார் நான்தானே..! – சந்திரயான் 3 அனுப்பிய நிலவின் வீடியோ!

இந்தியாவின் இஸ்ரோ நிறுவனம் அனுப்பிய சந்திரயான் 3 நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் புகுந்துள்ள நிலையில் படமெடுத்து அனுப்பிய நிலவின் வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.









இந்தியாவின் இஸ்ரோ விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நிலவின் தென் துருவத்தை ஆய்வு செய்தவதற்காக சந்திரயான் திட்டத்தை தொடங்கியது. இதில் முன்னதாக சந்திரயான், சந்திரயான் 2 ஆகிய விண்கலங்கள் நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. சந்திரயான் 2 திட்டம் கடைசி சில வினாடிகளில் தோல்வியை தழுவியது.





அதிலிருந்த குறைகளை சரிசெய்து தற்போது சந்திரயான் 3 விண்கலத்தை நிலவிற்கு அனுப்பியுள்ளது இஸ்ரோ. கடந்த ஜூலை 15ம் தேதி புறப்பட்ட சந்திரயான் 3 பூமியை சிலமுறை சுற்றி பின்னர் அதிலிருந்து விலகி நிலவின் சுற்றுப்பாதைக்குள் புகுந்து சுற்றுவட்டத்தை குறைத்து மெல்ல நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறங்க உள்ளது.





தற்போது நிலவின் சுற்றுப்பாதைக்குள் புகுந்து சுற்றி வரும் சந்திரயான் 3 நிலவை மிக அருகில் வீடியோ எடுத்து அனுப்பியுள்ளது. இந்த வீடியோவை இஸ்ரோ பகிர்ந்துள்ள நிலையில் பலரும் ஆர்வத்துடன் நிலவின் வீடியோவை கண்டு வருகிறார்கள். இந்த திட்டத்தை இஸ்ரோ வெற்றிகரமாக முடித்தால் நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறங்கிய முதல் நாடாக இந்தியா இருக்கும்.





