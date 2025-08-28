வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (12:03 IST)

வரிகளும், தடைகளும் இந்தியாவை பாதிக்காது: அன்றே சொன்னார் வாஜ்பாய்..!

இந்தியா மீது டிரம்ப் நிர்வாகம் 50% வரிகளை விதித்துள்ள நிலையில், ஏறக்குறைய 27 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் கூறிய வார்த்தைகள் மீண்டும் வைரலாகி வருகின்றன.
 
1998-ஆம் ஆண்டு, இந்தியா தனது பொக்ரான்-II அணுசக்தி சோதனைகளை நடத்துவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ஒரு பத்திரிகைக்கு வாஜ்பாய் அளித்த பேட்டியில், "ஆம், எங்கள் நடவடிக்கைக்கு ஒரு விலையை நாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால், அதை பற்றி நாம் கவலைப்படக்கூடாது. இந்தியாவிடம் மகத்தான வளங்களும் உள் வலிமையும் உள்ளன. அணுசக்தி சோதனைகளுக்கு பிறகு அமெரிக்கா தடைகளை விதித்தது. ஆனால் இந்தியா அந்த தடைகளை சமாளித்தது மட்டுமல்லாமல், பல வருட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மீண்டும் எழுச்சி பெற்றது. 
 
தடைகள் நம்மைப் பாதிக்காது. இதுபோன்ற அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் தண்டனை நடவடிக்கைகளால் இந்தியா அடிபணியாது. இந்த வார்த்தையின் ஒவ்வொரு அர்த்தத்திலும் இந்தியா தனது கடந்த காலப் பெருமையையும் எதிர்காலப் பார்வையையும் வலுவாக மாற்றியுள்ளது" என்று கூறினார்.
 
வாஜ்பாயின் வார்த்தைகள் பலித்தது. அதே ஆண்டு மே 11 முதல் 13 வரை ராஜஸ்தானின் பொக்ரானில் இந்தியா அணுசக்தி சோதனைகளை வெற்றிகரமாக நடத்தியது. 'புத்தர் மீண்டும் சிரித்தார்' என்ற குறியீட்டுடன், மே மாதத்தில் அமெரிக்கா பொருளாதார தடைகளை விதித்தது. ஆனால், இந்தியா அதனை எதிர்கொண்டு மீண்டெழுந்து, பொருளாதாரத்தில் பெரும் வளர்ச்சியை அடைந்தது.
 
இப்போது, 27 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, டொனால்ட் டிரம்ப் நிர்வாகத்தால் விதிக்கப்பட்ட 50% வரிகள் அமலுக்கு வந்த நிலையில், இந்தியாவின் நிலைப்பாடு மீண்டும் சோதிக்கப்படுகிறது. வாஜ்பாய் சொன்னது போல, இந்தியா தனது உள் வலிமையையும் ராஜதந்திரத்தையும் கொண்டு இந்த வர்த்தக போரையும் வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை வலுப்பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

55 வயது பெண்ணுக்கு பிறந்த 17வது குழந்தை.. அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை..!

55 வயது பெண்ணுக்கு பிறந்த 17வது குழந்தை.. அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை..!ராஜஸ்தானின் உதய்ப்பூரில், 55 வயதான ரேகா என்ற பெண், தனது 17வது குழந்தையை பெற்றெடுத்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. கடும் வறுமைக்கு மத்தியில், அந்த குடும்பம் இன்னொரு குழந்தையை வரவேற்றுள்ளது.

போலி திருமணம் செய்து மோசடி செய்த கும்பல்.. கூண்டோடு மடக்கி பிடித்த போலீஸ்..!

போலி திருமணம் செய்து மோசடி செய்த கும்பல்.. கூண்டோடு மடக்கி பிடித்த போலீஸ்..!இந்த மோசடி கும்பல், எளிதில் ஏமாறக்கூடிய தனிநபர்களை குறிவைத்து, அவர்களை போலியான திருமணங்களுக்கு தயார்படுத்தி, பின்னர் பணம், நகை மற்றும் பிற விலையுயர்ந்த பொருட்களுடன் தப்பி சென்றுள்ளது.

தமிழகத்தில் பீகாரிகள் தாக்கப்பட்டப்போ எங்க போனீங்க ஸ்டாலின்? - பிரசாத் கிஷோர் தாக்கு!

தமிழகத்தில் பீகாரிகள் தாக்கப்பட்டப்போ எங்க போனீங்க ஸ்டாலின்? - பிரசாத் கிஷோர் தாக்கு!நேற்று வாக்கு திருட்டுக்கு எதிரான பேரணி பீகாரில் நடைபெற்ற நிலையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துக் கொண்டது குறித்து பிரசாத் கிஷோர் விமர்சித்துள்ளார்.

சலூன் கடைக்காரருடன் பைக்கில் சென்ற மனைவி.. துப்பாக்கியால் சுட்ட கணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

சலூன் கடைக்காரருடன் பைக்கில் சென்ற மனைவி.. துப்பாக்கியால் சுட்ட கணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!உத்தரகாண்ட் சலூன் உரிமையாளரை, அவரது பெண் ஊழியரின் கணவர் துப்பாக்கியால் சுட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்தாக்குதல், இருவருக்கும் இடையே இருந்த சந்தேகத்திற்குரிய உறவு காரணமாக நிகழ்ந்துள்ளது.

தங்கம் விலை 3வது நாளாக தொடர் ஏற்றம்.. ரூ.10,000ஐ நெருங்குகிறது ஒரு கிராம் தங்கம்..!

தங்கம் விலை 3வது நாளாக தொடர் ஏற்றம்.. ரூ.10,000ஐ நெருங்குகிறது ஒரு கிராம் தங்கம்..!கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்றும் மூன்றாவது நாளாக அதிகரித்துள்ளது. இன்று ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.15 உயர்ந்தும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.120 உயர்ந்தும் காணப்படுகிறது. இதே வேகத்தில் விலை உயர்வு தொடர்ந்தால், இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,000 என்ற நிலையை தொட்டுவிடும் என்று கூறப்படுவது வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com