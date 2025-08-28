வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (11:19 IST)

போலி திருமணம் செய்து மோசடி செய்த கும்பல்.. கூண்டோடு மடக்கி பிடித்த போலீஸ்..!

இந்த மோசடி கும்பல், எளிதில் ஏமாறக்கூடிய தனிநபர்களை குறிவைத்து, அவர்களை போலியான திருமணங்களுக்கு தயார்படுத்தி, பின்னர் பணம், நகை மற்றும் பிற விலையுயர்ந்த பொருட்களுடன் தப்பி சென்றுள்ளது. காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, இந்த மோசடியில் ஈடுபட்ட பெண்கள் ஏற்கனவே திருமணமானவர்கள். அவர்கள் தங்களை புதிய மணப்பெண்களை போலக் காட்டிக்கொண்டு, சில காலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பத்தினருடன் வசித்துள்ளனர். இதன் மூலம், அவர்கள் ஒரு உண்மையான திருமணம் நடப்பதை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
 
மைனாடண்ட் பகுதியில் உள்ள பேட்டியா என்ற இடத்தில் காவல்துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது, இந்த மோசடி கும்பலின் முக்கிய நபர் அலி அகமது உட்பட நான்கு பெண்கள் மற்றும் ஐந்து ஆண்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்தக் கும்பலிடமிருந்து ஒரு பொலிரோ கார், இரண்டு மோட்டார் சைக்கிள்கள் மற்றும் ஒன்பது மொபைல் போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
காவல்துறையின் விசாரணையில், இந்த கும்பல் பீகார் மட்டுமல்லாமல், இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களிலும் தனது மோசடி வலையை விரிவுபடுத்தியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இந்த மோசடிக்காக, திருமணமான பெண்கள் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

சலூன் கடைக்காரருடன் பைக்கில் சென்ற மனைவி.. துப்பாக்கியால் சுட்ட கணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

சலூன் கடைக்காரருடன் பைக்கில் சென்ற மனைவி.. துப்பாக்கியால் சுட்ட கணவர்.. அதிர்ச்சி சம்பவம்..!உத்தரகாண்ட் சலூன் உரிமையாளரை, அவரது பெண் ஊழியரின் கணவர் துப்பாக்கியால் சுட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தத்தாக்குதல், இருவருக்கும் இடையே இருந்த சந்தேகத்திற்குரிய உறவு காரணமாக நிகழ்ந்துள்ளது.

தங்கம் விலை 3வது நாளாக தொடர் ஏற்றம்.. ரூ.10,000ஐ நெருங்குகிறது ஒரு கிராம் தங்கம்..!

தங்கம் விலை 3வது நாளாக தொடர் ஏற்றம்.. ரூ.10,000ஐ நெருங்குகிறது ஒரு கிராம் தங்கம்..!கடந்த இரண்டு நாட்களாக தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்றும் மூன்றாவது நாளாக அதிகரித்துள்ளது. இன்று ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.15 உயர்ந்தும், ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை ரூ.120 உயர்ந்தும் காணப்படுகிறது. இதே வேகத்தில் விலை உயர்வு தொடர்ந்தால், இன்னும் சில நாட்களில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.10,000 என்ற நிலையை தொட்டுவிடும் என்று கூறப்படுவது வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: 2 நாட்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: 2 நாட்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கைதமிழ்நாட்டில் இன்றும் நாளையும் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சீனாவுக்கு வரி விதிப்பதற்கு பதில் இந்தியாவுக்கு வரியா? டிரம்ப் மீது அமெரிக்க எதிர்க்கட்சி குற்றச்சாட்டு..!

சீனாவுக்கு வரி விதிப்பதற்கு பதில் இந்தியாவுக்கு வரியா? டிரம்ப் மீது அமெரிக்க எதிர்க்கட்சி குற்றச்சாட்டு..!இந்தியப் பொருட்களுக்கு 50% சுங்க வரி விதித்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் முடிவை அமெரிக்க ஜனநாயக கட்சி கண்டனம் செய்துள்ளது. உண்மையில் இந்த வரி சீனாவின் மீதுதான் விதிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும், ஆனால் டிரம்ப் இந்தியாவுக்கு வரி விதித்து இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவை டிரம்ப் நாசம் செய்துவிட்டதாகவும் அக்கட்சி கூறியுள்ளது.

கச்சத்தீவை ஒருபோதும் விட்டுத்தர மாட்டோம்! - விஜய்க்கு இலங்கை அமைச்சர் பதில்!

கச்சத்தீவை ஒருபோதும் விட்டுத்தர மாட்டோம்! - விஜய்க்கு இலங்கை அமைச்சர் பதில்!தவெக மதுரை மாநாட்டில் கச்சத்தீவை மீட்பது குறித்து விஜய் பேசியிருந்த நிலையில் அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக இலங்கை அமைச்சர் பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

