சனி, 31 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 31 ஜனவரி 2026 (10:56 IST)

நாளை மத்திய பட்ஜெட். சுதந்திரத்திற்கு பின் முதல்முறையாக ஞாயிறு அன்று பட்ஜெட் தாக்கல்..

நாளை மத்திய பட்ஜெட். சுதந்திரத்திற்கு பின் முதல்முறையாக ஞாயிறு அன்று பட்ஜெட் தாக்கல்..
மத்திய அரசின் 2026-27 நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை வரும் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. 
 
நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, வார விடுமுறை நாளான ஞாயிறன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும். இதற்கு முன்பு சனிக்கிழமைகளில் சில முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது ஒரு புதிய வரலாற்று நிகழ்வாகும்.
 
முன்பு பிப்ரவரி மாதத்தின் கடைசி நாளில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் நடைமுறை இருந்தது. ஆனால், 2017-ல் அப்போதைய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி, புதிய நிதியாண்டு ஏப்ரலில் தொடங்குவதற்கு முன் திட்டமிட வசதியாக பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதியை பட்ஜெட் தினமாக மாற்றினார். 
 
அந்த வரிசையில் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற போதிலும், வழக்கமான தேதியில் மாற்றமின்றி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. வாஜ்பாய் காலத்தில் மாலை 5 மணிக்குப் பதில் காலை 11 மணிக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் முறை அறிமுகமானது. அந்தப் பாரம்பரியமே இப்போதும் பின்பற்றப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

நான் கிங் மேக்கர் இல்லை.. நிச்சயம் ஆட்சி அமைப்பேன்: விஜய் முதல்முறையாக ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டி..

நான் கிங் மேக்கர் இல்லை.. நிச்சயம் ஆட்சி அமைப்பேன்: விஜய் முதல்முறையாக ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டி..தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், முதல்முறையாக ஒரு தேசிய ஊடகத்திற்கு 45 நிமிடங்கள் அளித்த சிறப்பு பேட்டி தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வரலாறு கிடையாது.. செங்கோட்டையன்

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வரலாறு கிடையாது.. செங்கோட்டையன்அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செங்கோட்டையன், சமீபத்தில் விஜய்யின் தவெகவில் இணைந்த நிலையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை மிக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் ரத்து.. இலவச கல்லூரி கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு..!

கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் ரத்து.. இலவச கல்லூரி கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு..!இந்திய கல்வித்துறையில் ஒரு வரலாற்று சாதனையாக, கேரளாவில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் இளங்கலை பட்டப் படிப்புகள் இனி இலவசமாக வழங்கப்படும் என அம்மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. 4.25 லட்சம் ஆசிரியர்கள் எழுதிய நிலையில் எத்தனை பேர் பாஸ்?

ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு.. 4.25 லட்சம் ஆசிரியர்கள் எழுதிய நிலையில் எத்தனை பேர் பாஸ்?தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு எழுதிய 4.25 லட்சம் ஆசிரியர்களின் நீண்ட நாள் காத்திருப்பு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. கடந்த நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற இந்த தேர்வுக்கான முடிவுகள் தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

எள்ளுவய பூக்கலயே!.. தனித்துவிடப்பட்ட ஓபிஎஸ்!.. எல்லாம் வீணாப்போச்சி!...

எள்ளுவய பூக்கலயே!.. தனித்துவிடப்பட்ட ஓபிஎஸ்!.. எல்லாம் வீணாப்போச்சி!...அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது 3 முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ,பன்னீர்செல்வம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com