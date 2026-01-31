சனி, 31 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : சனி, 31 ஜனவரி 2026 (07:49 IST)

கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் ரத்து.. இலவச கல்லூரி கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு..!

கல்லூரிகளில் கல்விக்கட்டணம் ரத்து.. இலவச கல்லூரி கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம்.. பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு..!
இந்திய கல்வித்துறையில் ஒரு வரலாற்று சாதனையாக, கேரளாவில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில் இளங்கலை பட்டப் படிப்புகள் இனி இலவசமாக வழங்கப்படும் என அம்மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 
 
கேரள மாநில பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை முன்மொழிந்துள்ளார். இதன் மூலம், இந்தியாவில் இளங்கலை மாணவர்களுக்கு 100% இலவச கல்வி வழங்கும் முதல் மாநிலம் என்ற பெருமையை கேரளா பெற்றுள்ளது.
 
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பி.ஏ (B.A), பி.எஸ்.சி (B.Sc), பி.காம் (B.Com) உள்ளிட்ட அனைத்து படிப்புகளுக்கும் கல்விக் கட்டணம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய மாணவர்களின் உயர்கல்வி கனவை நனவாக்கவும், இடைநிற்றலை தவிர்க்கவும் இந்தத் தொலைநோக்குத் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. 
 
ஏற்கனவே எழுத்தறிவில் முதலிடம் வகிக்கும் கேரளா, இத்தகைய புரட்சிகர நடவடிக்கையின் மூலம் உயர்கல்வியிலும் ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக உருவெடுத்துள்ளது. இது மற்ற இந்திய மாநிலங்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

எள்ளுவய பூக்கலயே!.. தனித்துவிடப்பட்ட ஓபிஎஸ்!.. எல்லாம் வீணாப்போச்சி!...

எள்ளுவய பூக்கலயே!.. தனித்துவிடப்பட்ட ஓபிஎஸ்!.. எல்லாம் வீணாப்போச்சி!...அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது 3 முறை முதல்வராக இருந்தவர் ஓ,பன்னீர்செல்வம்.

எல்லா பக்கமும் கதவ மூடியாச்சி!.. என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் ராமதாஸ்?...

எல்லா பக்கமும் கதவ மூடியாச்சி!.. என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் ராமதாஸ்?...தமிழக அரசியலில் பலம் வாய்ந்த கட்சியாக, வன்னியர்களின் ஓட்டுகளை வைத்திருந்த கட்சி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி.

வாடகைக்கு ஆட்களை அமர்த்தி 100 நாய்களை சுட்டுக்கொன்ற கிராம தலைவர்.. போலீஸ் வழக்குப்பதிவு..!

வாடகைக்கு ஆட்களை அமர்த்தி 100 நாய்களை சுட்டுக்கொன்ற கிராம தலைவர்.. போலீஸ் வழக்குப்பதிவு..!தெலங்கானா மாநிலத்தில் தெருநாய்கள் கொடூரமாக கொல்லப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அரை கிலோமீட்டர் டாக்சியில் செல்ல ரூ.18000.. சிறையில் கம்பி எண்ணும் டாக்சி டிரைவர்..!

அரை கிலோமீட்டர் டாக்சியில் செல்ல ரூ.18000.. சிறையில் கம்பி எண்ணும் டாக்சி டிரைவர்..!மும்பை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்த அமெரிக்க பெண் ஒருவரிடம், வெறும் 400 மீட்டர் தூர பயணத்திற்காக ரூ.18,000 வசூலித்த டாக்ஸி ஓட்டுநரை மும்பை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

குரங்கு என நக்கலடித்த கணவர்!.. தூக்கில் தொங்கிய மாடல் அழகி!...

குரங்கு என நக்கலடித்த கணவர்!.. தூக்கில் தொங்கிய மாடல் அழகி!...உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோ மாவட்டம் இந்திரா நகர் பகுதியில் வருபவர் ராகுல்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com