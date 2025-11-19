புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 19 நவம்பர் 2025 (11:05 IST)

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் 25,000 வாக்குகள் முன்கூட்டியே பதிவு: ஆர்ஜேடி குற்றச்சாட்டு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் 25,000 வாக்குகள் முன்கூட்டியே பதிவு: ஆர்ஜேடி குற்றச்சாட்டு
பிகார் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளை தொடர்ந்து, ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஜகதானந்த் சிங், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முறைகேடு நடந்ததாக பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை கூறினார்.
 
"வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பே, ஒவ்வொரு EVM-லும் தலா 25,000 வாக்குகள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன" என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார். இதனால் தேர்தல் முடிவுகளை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தை அணுகவுள்ளதாகவும் ஆர்ஜேடி தெரிவித்தது.
 
இந்த குற்றச்சாட்டைத் தேர்தல் ஆணையம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.
 
EVM-கள் வைஃபை, ப்ளூடூத் போன்ற வெளிப்புற தொடர்புகளுடன் இணைக்கப்படாததால், தொழில்நுட்ப ரீதியாக முறைகேடு சாத்தியமற்றது.
 
வாக்குப்பதிவுக்கு முன் முகவர்கள் முன்னிலையில் 'பூஜ்ய வாக்கு'கள் காட்டப்பட்டு, ஒத்திகை வாக்குகள் அகற்றப்பட்டன. தேர்தல் நடைமுறைகள் அனைத்தும் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையிலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டன.
 
தற்போது எழுப்பப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், நடைமுறை ரீதியாகவும் தவறானது என்று ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

19 வயது இளைஞர் வேகமாக ஓட்டிய கார் மோதி கர்ப்பிணி மரணம்.. வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் பலி..!

19 வயது இளைஞர் வேகமாக ஓட்டிய கார் மோதி கர்ப்பிணி மரணம்.. வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் பலி..!ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடந்த கோர விபத்தில், 8 மாத கர்ப்பிணியான சமன்விதா தாரேஷ்வர் என்ற இந்திய வம்சாவளி பெண் உயிரிழந்தார். தகவல் தொழில்நுட்ப ஆய்வாளரான இவர், தனது கணவர் மற்றும் 3 வயது மகனுடன் நடந்து சென்றபோது இந்த துயரம் நிகழ்ந்தது.

காதலிக்க மறுத்த 12ஆம்வகுப்பு மாணவியை குத்தி கொலை செய்த இளைஞர்.. ராமநாதபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

காதலிக்க மறுத்த 12ஆம்வகுப்பு மாணவியை குத்தி கொலை செய்த இளைஞர்.. ராமநாதபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் அருகே சேராங்கோட்டை மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி ஷாலினி இன்று காலை கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார்.

பழைய, சிப் இல்லாத சாதாரண பாஸ்போர்ட்டுகள் எதுவரை செல்லும்: அதிகாரிகள் விளக்கம்..!

பழைய, சிப் இல்லாத சாதாரண பாஸ்போர்ட்டுகள் எதுவரை செல்லும்: அதிகாரிகள் விளக்கம்..!மின்னணு சிப் பொருத்தப்பட்ட இ-பாஸ்போர்ட்கள் இதுவரை இந்தியாவில் 80 இலட்சம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

மதுரைக்கும், கோவைக்கும் "NO METRO".. மத்திய அரசுக்கு முக ஸ்டாலின் கண்டனம்..!

மதுரைக்கும், கோவைக்கும் கோயில் நகர்' மதுரைக்கும், 'தென்னிந்திய மான்செஸ்டர்' கோவைக்கும் "NO METRO" என நிராகரித்துள்ளது ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு என முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் ஊதியம் அதிரடி உயர்வு: தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் ஊதியம் அதிரடி உயர்வு: தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடுதமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அலுவலர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி இந்த ஊதிய உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com