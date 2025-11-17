திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (15:33 IST)

'இந்தியா' கூட்டணிக்கு தலைமையை மாற்ற வேண்டும்; அகிலேஷ் யாதவ் பெயரை முன்னிறுத்திய சமாஜ்வாடி!

'இந்தியா' கூட்டணிக்கு தலைமையை மாற்ற வேண்டும்; அகிலேஷ் யாதவ் பெயரை முன்னிறுத்திய சமாஜ்வாடி!
பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி அடைந்த படுதோல்வியை தொடர்ந்து, 'இந்தியா' கூட்டணியின் தலைமை பொறுப்பை மாற்றும் பேச்சு எழுந்துள்ளது.
 
சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் இந்தியா கூட்டணிக்கு தலைமை ஏற்க வேண்டும் என்று லக்னோ மத்திய தொகுதி எம்.எல்.ஏ. ரவிதாஸ் மெஹ்ரோத்ரா வலியுறுத்தியுள்ளார். மக்களவையில் இரண்டாவது பெரிய எதிர்க்கட்சியான சமாஜ்வாடி, உ.பி.யில் தனியாக ஆட்சி அமைக்கும் திறன் கொண்டது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
பிகாரில் காங்கிரஸ் கட்சி 2020-இல் வென்ற 19 இடங்களில் இருந்து, இம்முறை வெறும் 6 இடங்களை மட்டுமே வென்றது. தொடர்ச்சியான மாநில தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் தோல்வியை சந்தித்து வருவதால், கூட்டணியில் தலைமை மாற்றத்திற்கான அழுத்தம் அதிகரித்துள்ளது.
 
இதற்கு முன், திரிணமூல் காங்கிரஸ் மற்றும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் தலைவர்கள், மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியை 'இந்தியா' கூட்டணிக்குத் தலைமை ஏற்க முன்மொழிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
தற்போது அகிலேஷ் யாதவின் பெயர் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதால், கூட்டணியின் தலைமை பொறுப்பு குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன.
 
Edited by Siva

நவம்பர் 20ல் புதிய கட்சியை தொடங்குகிறார் மல்லை சத்யா.. திராவிடத்தில் இன்னொரு கட்சியா?

நவம்பர் 20ல் புதிய கட்சியை தொடங்குகிறார் மல்லை சத்யா.. திராவிடத்தில் இன்னொரு கட்சியா?மதிமுகவில் இருந்து நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்ட மூத்த நிர்வாகி மல்லை சத்யா, 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் அமைக்கப்பட்ட மக்கள் நல கூட்டணி குறித்துப் பரபரப்பான தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த கூட்டணி உருவானதன் பின்னணியில் பல ரகசியங்கள் உள்ளன என்றும், அவற்றை இப்போதைக்கு வெளியிட முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தான் புதிய அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்க இருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார்.

மேல்மருவத்தூரில் 57 விரைவு ரயில்கள் தற்காலிக நிறுத்தம் – தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு!

மேல்மருவத்தூரில் 57 விரைவு ரயில்கள் தற்காலிக நிறுத்தம் – தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு!பிரபலமான மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி கோயில் விழாக்களுக்காக, 57 விரைவு ரயில்கள் தற்காலிகமாக மேல்மருவத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

ஷேக் ஹசீனா குற்றவாளி.. அதிகபட்ச தண்டனை வழங்கப்படும்: வங்கதேச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு..!

ஷேக் ஹசீனா குற்றவாளி.. அதிகபட்ச தண்டனை வழங்கப்படும்: வங்கதேச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு..!வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா, கடந்த ஆண்டு ஜூலை-ஆகஸ்ட் மாதங்களில் அரசுக்கு எதிராக நடந்த மாணவர் போராட்டங்களின்போது நிகழ்ந்த வன்முறைகள் தொடர்பான வழக்கில் குற்றவாளி என வங்கதேச சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியது.

பிகார் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமார் ராஜினாமா.. மீண்டும் பதவியேற்பது எப்போது?

பிகார் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமார் ராஜினாமா.. மீண்டும் பதவியேற்பது எப்போது?பிகார் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமார் இன்று தனது முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கானை சந்தித்து தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கிய அவர், சட்டமன்றத்தை கலைக்குமாறு பரிந்துரையும் செய்தார்.

6 மாதமாக டிஜிட்டல் அரெஸ்டில் இருந்து பெண் மென்பொருள் பொறியாளர்.. ரூ.32 கோடி இழப்பு..!

6 மாதமாக டிஜிட்டல் அரெஸ்டில் இருந்து பெண் மென்பொருள் பொறியாளர்.. ரூ.32 கோடி இழப்பு..!பெங்களூருவில் மென்பொருள் பொறியாளர் ஒருவர், ஆறு மாத கால 'டிஜிட்டல் கைது' மோசடியில் சிக்கி சுமார் ரூ. 32 கோடியை இழந்துள்ளார். போலி சிபிஐ அதிகாரிகள் போல நடித்த ஒரு மோசடி கும்பல், அந்த பெண்ணை ஏமாற்றியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com