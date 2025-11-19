புதன், 19 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 19 நவம்பர் 2025 (09:37 IST)

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் ஊதியம் அதிரடி உயர்வு: தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் ஊதியம் அதிரடி உயர்வு: தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு
தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அலுவலர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி இந்த ஊதிய உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான (BLO) ஊதியம்: இதற்கு முன்னர் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.6,000 ஆக இருந்தது, தற்போது இரு மடங்காக உயர்த்தி ரூ.12,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அலுவலர்கள் அடிப்படை தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடுபவர்கள் ஆவர்.
 
வாக்காளர் பட்டியலில் பிழையின்றி திருத்தம் மேற்கொள்ளும் பணிக்கான ஊக்கத்தொகை ரூ.1,000 லிருந்து ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
 
வாக்குச்சாவடி மேற்பார்வையாளர்களுக்கான மாத ஊதியம் ரூ.12,000 லிருந்து ரூ.18,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
 
தேர்தல் பணியாளர்களின் உழைப்பை கௌரவிக்கும் விதமாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள இந்த அரசாணை, தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடும் ஆயிரக்கணக்கான பணியாளர்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. தேர்தல் பணிகளை மேலும் திறம்பட செய்ய இந்த ஊக்கத்தொகை உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

இறங்கிய வேகத்தில் ஏறிய தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.800 உயர்வு..!

இறங்கிய வேகத்தில் ஏறிய தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.800 உயர்வு..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், இன்று தங்கம் விலை திடீரென உயர்ந்துள்ளது பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பிரசாந்த் கிஷோர் நிலமைதான் விஜய்க்கும்!.. மறைமுகமாக சொன்ன தமிழிசை!...

பிரசாந்த் கிஷோர் நிலமைதான் விஜய்க்கும்!.. மறைமுகமாக சொன்ன தமிழிசை!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல் கட்சித் தலைவராக மாறிவிட்டார்.

இன்றும் நாளையும் கனமழை பெய்யும்.. வானிலை ஆய்வு மையம்.. சென்னையில் 3 நாட்களுக்கு பின் வெயில்..!

இன்றும் நாளையும் கனமழை பெய்யும்.. வானிலை ஆய்வு மையம்.. சென்னையில் 3 நாட்களுக்கு பின் வெயில்..!வங்கக்கடலில் ஏற்பட்ட காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக, சென்னையில் இன்றும் நாளையும் மிதமான மழை முதல் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சபரிமலையில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண் பக்தை பரிதாப பலி..!

சபரிமலையில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண் பக்தை பரிதாப பலி..!கார்த்திகை மாதம் தொடங்கியதில் இருந்து சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு மாலை அணிவித்து ஐயப்பனின் தரிசனம் செய்ய முயலும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி வருகிறது.

சென்னையின் முக்கிய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை.. அதிகாலையில் பரபரப்பு..!

சென்னையின் முக்கிய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை.. அதிகாலையில் பரபரப்பு..!சென்னை சைதாப்பேட்டை, கோட்டூர்புரம், கே.கே. நகர், எம்.ஜி.ஆர். நகர், சௌகார்பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை இன்று அதிகாலை முதல் சோதனை செய்து வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com