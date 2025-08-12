செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (16:49 IST)

ஒரே பக்கத்தில் 6 இடத்தில் ஒரு பெண்ணின் பெயர்.. வாக்காளர் பட்டியலில் பெரும் குளறுபடி..!

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்கர் பகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலில் சுஷ்மா குப்தா என்ற பெண்ணின் பெயர் ஆறு முறை இடம்பெற்றிருப்பது பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால், அதைவிட ஆச்சரியம், அந்த ஆறு பதிவுகளுக்கும் வெவ்வேறு வாக்குச்சாவடிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதுதான் என்று சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
 
இந்த சம்பவம் மகாராஷ்டிராவின் நாலாசோபாரா சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு உட்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவாகியுள்ளது. 'சுஷ்மா குப்தா' என்ற பெயருடன், உறவினர் பெயர் 'சஞ்சய்', வயது '39' என அனைத்து தகவல்களும் ஆறு பதிவுகளிலும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. ஆனால், ஒவ்வொரு வாக்காளர் எண்ணும் வெவ்வேறு வாக்குச்சாவடிகளை சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
 
இது தொழில்நுட்ப கோளாறுதானா அல்லது திட்டமிட்டு நடந்த தவறா என பலரும் சமூக ஊடகங்களில் விவாதித்து வருகின்றனர். "ஒருவரே ஒரே பக்கத்தில் ஆறு முறை ஒரே புகைப்படத்துடன் இடம்பெற்றிருப்பதை எப்படி யாரும் கவனிக்காமல் விட்டார்கள்?" என்றும், "ஒரே வாக்காளருக்கு ஆறு வெவ்வேறு வாக்குச்சாவடிகள் எப்படி ஒதுக்கப்படும்?" என்றும் கேள்விகள் எழுகின்றன. 
 
ஒருவேளை, ஒருவர் ஒரே வாக்குச்சாவடியில் மீண்டும் மீண்டும் வாக்களிக்காமல் இருக்க, வெவ்வேறு வாக்குச்சாவடிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்குமோ என சிலர் யூகிக்கின்றனர். இந்த வினோதமான சம்பவம் தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது
 
Edited by Siva

நடிகர் திவாகர் என்பவர் மீது நடிகை ஷகிலா போலீசில் புகார்.. என்ன காரணம்?

நடிகர் திவாகர் என்பவர் மீது நடிகை ஷகிலா போலீசில் புகார்.. என்ன காரணம்?சமூக வலைத்தளங்களில் பிரபலமான நடிகர் திவாகர் மீது, நடிகை ஷகிலா சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். அவர் அளித்த புகாரில், திவாகர் சாதி ரீதியான கருத்துக்களை பேசி சமூக நல்லிணக்கத்தை கெடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய விலங்காக பசுமாடு மாற்றப்படுகிறதா? மத்திய அரசு விளக்கம்..!

தேசிய விலங்காக பசுமாடு மாற்றப்படுகிறதா? மத்திய அரசு விளக்கம்..!இந்தியாவின் தேசிய விலங்காக தற்போது புலி இருக்கும் நிலையில், அதை பசு மாடாக மாற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் செய்திகள் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவிக்கும் எந்த திட்டமும் மத்திய அரசிடம் இல்லை என மக்களவையில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜல்லிக்கட்டு போல விஸ்வரூபமெடுக்கும் தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்? - களத்திற்கு வந்த மாணவர்கள்!

ஜல்லிக்கட்டு போல விஸ்வரூபமெடுக்கும் தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்? - களத்திற்கு வந்த மாணவர்கள்!சென்னை மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் மாணவர்களும் களம் இறங்கியுள்ளதால் மேலும் பரபரப்பு அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

அமெரிக்காவில் காபி விலை கிடுகிடு உயர்வு.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பு தான் காரணமா?

அமெரிக்காவில் காபி விலை கிடுகிடு உயர்வு.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பு தான் காரணமா?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், பல்வேறு நாடுகளின் இறக்குமதி பொருட்கள் மீது புதிய வரிகளை விதித்துள்ளார். இந்த வரி விதிப்பு, வரி விதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு மட்டுமல்ல, அமெரிக்க மக்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தானோடு கொஞ்சி குலாவும் அமெரிக்கா! BLA பயங்கரவாத அமைப்பாக அறிவிப்பு!

பாகிஸ்தானோடு கொஞ்சி குலாவும் அமெரிக்கா! BLA பயங்கரவாத அமைப்பாக அறிவிப்பு!நட்பு நாடு என சொல்லி வந்த இந்தியாவிற்கு வரியை அதிகரித்துவிட்டு பாகிஸ்தானுடன் தொடர்ந்து கொஞ்சி குலாவி வருகிறது அமெரிக்கா.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com