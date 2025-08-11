திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 11 ஆகஸ்ட் 2025 (12:27 IST)

எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் பேரணியை தடுத்து நிறுத்திய காவல்துறை: டெல்லியில் பரபரப்பு

வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு தொடர்பாக, 25 கட்சிகளை சேர்ந்த சுமார் 300 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டெல்லியில் தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி நடத்திய பேரணியை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளனர். 
 
நாடாளுமன்ற வளாகத்திலிருந்து  ராகுல் காந்தி தலைமையில் பேரணியாக சென்ற எம்.பி.க்கள், தேர்தல் ஆணையத்தின் அலுவலகத்தை நெருங்குவதற்கு முன்பே, காவல்துறையினரால் இரும்பு தடுப்புகள் கொண்டு தடுக்கப்பட்டனர். இந்த திடீர் தடையால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பும் பதற்றமும் நிலவியது. 
 
வாக்காளர் பட்டியலில் நடந்ததாக கூறப்படும் முறைகேடுகளை கண்டித்து, தேர்தல் ஆணையத்திடம் முறையிடுவதற்காக இந்த பேரணி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஆனால், பேரணி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதால், எம்.பி.க்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
வாக்காளர் பட்டியல் முறைகேடு போன்ற முக்கியமான ஜனநாயக பிரச்சனைகளில், எதிர்க்கட்சிகளின் குரலை ஒடுக்குவதற்கான ஒரு முயற்சியாக இது பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சம்பவத்தால், டெல்லி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.
 
