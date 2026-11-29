சகோதரர் ஸ்டாலின்!.. மறுபரீசலனை பண்ணுங்க!.. ராகுல் காந்தி கோரிக்கை...
இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாராளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் மறுவரையறை மசோதாவை மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு நாளை பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவிருக்கிறது. ஒருபக்கம் இத்தனை நாட்களாக அந்த மசோதாவை எதிர்த்து இந்த திமுக தற்போது ஆதரிப்பதாக அறிவித்துவிட்டது.
இந்நிலையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை வைத்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பின்வருமாறு பதிவிட்டுள்ளார். இருக்கிறார்.
மறு வரையறை மசோதாவை தோற்கடிக்க வேண்டியது அவசியம். மறு வரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவளிக்கும் முடிவை மறு பரிசீலனை செய்யுங்கள்.. தமிழர் விரோத சக்திகளுக்கு எதிராக பாறை போன்ற உறுதியுடன் நிற்பவர் சகோதரர் ஸ்டாலின்.. மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 850-ஆக விரிவுபடுத்துவது ஜனநாயகத்தை ஒழித்து கட்டிவிடும்.
தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தங்களுக்கு சாதகமாக பாஜக தேர்தல் வரைபடத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடும்’ என அவர் அதில் பதிவிட்டுள்ளார். ஒருபக்கம் முக ஸ்டாலின் நேரில் சந்திப்பதற்காக இன்று இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மம்தா பானர்ஜி, மல்லிகார்ஜுனே கார்கே உள்ளிட்ட பலரும் இன்று மதியம் சென்னை வருவது குறிப்பிடத்தக்கது..
மறு வரையறை மசோதாவை தோற்கடிக்க வேண்டியது அவசியம். மறு வரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவளிக்கும் முடிவை மறு பரிசீலனை செய்யுங்கள்.. தமிழர் விரோத சக்திகளுக்கு எதிராக பாறை போன்ற உறுதியுடன் நிற்பவர் சகோதரர் ஸ்டாலின்.. மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை 850-ஆக விரிவுபடுத்துவது ஜனநாயகத்தை ஒழித்து கட்டிவிடும்.
தொகுதி மறுவரையறை மூலம் தங்களுக்கு சாதகமாக பாஜக தேர்தல் வரைபடத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடும்’ என அவர் அதில் பதிவிட்டுள்ளார். ஒருபக்கம் முக ஸ்டாலின் நேரில் சந்திப்பதற்காக இன்று இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மம்தா பானர்ஜி, மல்லிகார்ஜுனே கார்கே உள்ளிட்ட பலரும் இன்று மதியம் சென்னை வருவது குறிப்பிடத்தக்கது..