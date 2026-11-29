நாளை நிறைவேறுமா மறுவரையறை மசோதா?.. எத்தனை எம்.பிக்களின் ஆதரவு தேவை?...
தொகுதி மறுவரை மசோதா பெயரில் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது. இதனால் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாராளுமன்ற தொகுதிகள் கணிசமாக உயரும். தமிழகத்தில் தற்போது 39 எம்.பி தொகுதிகள் இருக்கும் நிலையில் அது 59-ஆக உயரம்..
பாராளுமன்ற தேர்தலை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவே பாஜக அரசு இதை செய்வதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. ஒருபக்கம் இத்தனை நாட்களாக மறு வரையறை மசோதாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த திமுக நேற்று திடீரென மசோதாவை ஆதரிப்பதாக அந்தர் பல்டி அடித்துவிட்டது.
இது இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எனவே முக ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து பேசுவதற்காக சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மம்தா பேனர்ஜி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் டெல்லியிலிருந்து சென்னை வந்து இன்று மதியம் 1 மணியளவில் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசவிருக்கிறார்கள்.
ஒரு பக்கம் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நாளை பாராளுமன்றத்தில் பாஜக தாக்கல் செய்கிறது. இந்த மசோதாவுக்கு லோக்சபா எம்.பிக்கள் 360 பேரின் ஆதரவு தேவை. மொத்த இடங்கள் 543. அதில் மூன்று இடங்கள் காலியாக இருக்கிறது. 360 எம்.பிக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு 324 எம்பிகளின் ஆதரவு ஏற்கனவே இருக்கிறது.
மேலும் திமுக 22, தேசியவாத காங்கிரஸ் 8, ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் ஒய்.எஸ்.ஆர் காங்கிரஸ் 4 என மொத்தம் 358 எம்.பிக்களின் ஆதரவு பாஜகவுக்கு கிடைக்கும். இதில் யாரேனும் மூன்று பேர் சபைக்கு வராமல் போனாலே மசோதா நிறைவேறிவிடும்.
இது இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எனவே முக ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து பேசுவதற்காக சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மம்தா பேனர்ஜி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் டெல்லியிலிருந்து சென்னை வந்து இன்று மதியம் 1 மணியளவில் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசவிருக்கிறார்கள்.
ஒரு பக்கம் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நாளை பாராளுமன்றத்தில் பாஜக தாக்கல் செய்கிறது. இந்த மசோதாவுக்கு லோக்சபா எம்.பிக்கள் 360 பேரின் ஆதரவு தேவை. மொத்த இடங்கள் 543. அதில் மூன்று இடங்கள் காலியாக இருக்கிறது. 360 எம்.பிக்களின் ஆதரவு தேவை என்கிற நிலையில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு 324 எம்பிகளின் ஆதரவு ஏற்கனவே இருக்கிறது.