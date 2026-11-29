மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு!.. ஸ்டாலினை சந்திக்க ஓடிவரும் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள்...
பாஜக கொண்டுவந்துள்ள தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை திடீரென திமுக ஆதரித்து பேசியிருக்கிறது. திமுக தரப்பில் சொல்லப்பட்ட மூன்று கோரிக்கைகளை பாஜக ஏற்றுக்கொண்டு மசோதாவில் சேர்த்துவிட்டதால் அந்த மசோதாவை ஆதரிப்பதாக திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ஆனால், இதற்கு ஏற்கனவே திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் மட்டுமல்லாமல், தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணியிலும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. தங்கள் கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறிய கோபத்தில்தான் திமுக இப்படி செய்வதாக காங்கிரஸ் கருதுகிறது.
இந்நிலையில் நாளை பாராளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுமுறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கும் நிலையில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சமாதானம் செய்ய இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் இன்று சென்னை வருகிறார்கள். சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, மம்தா பானர்ஜி ஆகியோர் தனி விமானத்தில் சென்னை வருகிறார்கள். இன்று மதியம் 1 மணியளவில் அவர்கள் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசவிருக்கிறார்கள்..
தொகுதி மறுமுறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு இல்லை என்கிற நிலைப்பாட்டை திமுக எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்தவுள்ளனர். முக ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். திமுக ஆதரவு கொடுக்கவில்லை என்றால் மறுவரையறை மசோதா நிறைவேறாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் நாளை பாராளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுமுறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவிருக்கும் நிலையில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை சமாதானம் செய்ய இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் இன்று சென்னை வருகிறார்கள். சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, மம்தா பானர்ஜி ஆகியோர் தனி விமானத்தில் சென்னை வருகிறார்கள். இன்று மதியம் 1 மணியளவில் அவர்கள் ஸ்டாலினை சந்தித்து பேசவிருக்கிறார்கள்..
தொகுதி மறுமுறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு இல்லை என்கிற நிலைப்பாட்டை திமுக எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் ஸ்டாலினிடம் வலியுறுத்தவுள்ளனர். முக ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். திமுக ஆதரவு கொடுக்கவில்லை என்றால் மறுவரையறை மசோதா நிறைவேறாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.