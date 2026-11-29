தொகுதி மறுவரையறை மசோதா... ஸ்டாலினிடம் பேசுகிறார்களா சோனியா, ராகுல்?
மத்திய அரசின் உத்தேச தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து இந்தியா கூட்டணிக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் எழுந்துள்ள நிலையில், கூட்டணி ஒற்றுமையை பாதுகாக்க காங்கிரஸ் மேலிட தலைவர்கள் தீவிர முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர்.
நவம்பர் 30-ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவார் ஆகியோரை தொடர்பு கொண்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.
மும்பையில் சரத் பவாரை கார்கே மற்றும் சோனியா காந்தி ஆகியோர் சந்தித்து பேசவுள்ளனர். அதேபோல், சென்னையில் மு.க. ஸ்டாலினையும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சந்தித்து ஆலோசிக்கவுள்ளனர். தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவிற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் சூழலில், திமுக மற்றும் சரத் பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் திருத்தப்பட்ட மசோதாவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது கூட்டணிக்குள் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நவம்பர் 28-ஆம் தேதி டெல்லியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் ஆலோசனை நடத்தியதை தொடர்ந்து, நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாகக் கூட்டணிக் கட்சிகளிடையே ஒருமித்த நிலைப்பாட்டை உருவாக்கும் நோக்கில் இந்த முக்கியச் சந்திப்புகள் நடைபெறுகின்றன.