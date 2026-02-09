திங்கள், 9 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva

சக மாணவியை துப்பாக்கியால் சுட்டு தன்னையும் சுட்டு கொண்ட கல்லூரி மாணவன்.. சட்டக்கல்லூரியில் திகில் சம்பவம்..!

சக மாணவியை துப்பாக்கியால் சுட்டு தன்னையும் சுட்டு கொண்ட கல்லூரி மாணவன்.. சட்டக்கல்லூரியில் திகில் சம்பவம்..!
பஞ்சாப் மாநிலம் தரண் தரண் மாவட்டத்தில் உள்ள மாய் பாகோ சட்டக் கல்லூரியில் இன்று ஒரு கொடூரமான துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. வகுப்பறையில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ள இந்த காட்சியில், மாணவர் ஒருவர் தனது சக மாணவியை சுட்டு கொன்றுவிட்டு, தன்னையும் சுட்டுக்கொண்டது பதிவாகியுள்ளது.
 
மல்லியன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிரின்ஸ் ராஜ் என்ற மாணவர் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்து, நௌஷெரா பண்ணுவான் பகுதியை சேர்ந்த சந்தீப் கவுர் என்ற மாணவியுடன் சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தார். பின்னர் திடீரென தனது பையிலிருந்து துப்பாக்கியை எடுத்த பிரின்ஸ், சந்தீப்பை மிக அருகிலிருந்து சுட்டார். 
 
இதில் சந்தீப் கவுர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பின்னர் பிரின்ஸ் ராஜ் தன்னைத்தானே சுட்டுக்கொண்டார். தற்போது அவர் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
 
துப்பாக்கி சூடு சத்தம் கேட்டவுடன் வகுப்பறையில் இருந்த மற்ற மாணவர்கள் பீதியில் அலறியடித்து ஓடினர். கல்லூரி வளாகத்திற்குள் ஒரு மாணவர் துப்பாக்கியுடன் எப்படி நுழைய முடிந்தது என்று உயிரிழந்த மாணவியின் தாயார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இச்சம்பவத்திற்கான காரணம் இன்னும் தெரியவில்லை என்றும், சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

தூதுவிட்ட ராமதாஸ்?!.. கதவை சாத்திய சீமான்!... நடந்தது என்ன?...

தூதுவிட்ட ராமதாஸ்?!.. கதவை சாத்திய சீமான்!... நடந்தது என்ன?...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் கூட்டணி அமைப்பதில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன.

நீங்கள்தான் முதல்வர்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் ஜோதிடர் சொன்னது என்ன?...

நீங்கள்தான் முதல்வர்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் ஜோதிடர் சொன்னது என்ன?...ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை முதல்வர் பதவியிலிருந்து தூக்கிவிட்டு தானே முதல்வர் ஆகலாம் என என்கிற கனவில் சசிகலா இருந்தார்.

ஒரு இரவு தங்குவதற்கு ரூ.30 லட்சம்.. டெல்லியில் திடீரென நட்சத்திர விடுதிகளின் வாடகை உயர்ந்தது ஏன்?

ஒரு இரவு தங்குவதற்கு ரூ.30 லட்சம்.. டெல்லியில் திடீரென நட்சத்திர விடுதிகளின் வாடகை உயர்ந்தது ஏன்?அடுத்த வாரம் புதுடெல்லியில் நடைபெறவுள்ள "இந்தியா ஏஐ இம்பாக்ட் சமிட் 2026" உலகளாவிய கவனத்தை பெற்றுள்ளது. பிப்ரவரி 16 முதல் 20 வரை நடைபெறும் இந்த உச்சிமாநாட்டில் சுந்தர் பிச்சை, சாம் ஆல்ட்மேன் உள்ளிட்ட முன்னணி தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதன் காரணமாக, டெல்லியிலுள்ள நட்சத்திர விடுதிகளின் வாடகை வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்துள்ளது.

10 கோடி ரூபாய் காரில் வந்து விபத்தை ஏற்படுத்திய புகையிலை தொழிலதிபர் மகன்.. பொதுமக்கள் கொடுத்த தர்ம அடி..!

10 கோடி ரூபாய் காரில் வந்து விபத்தை ஏற்படுத்திய புகையிலை தொழிலதிபர் மகன்.. பொதுமக்கள் கொடுத்த தர்ம அடி..!உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் உள்ள விஐபி சாலையில், புகையிலை அதிபர் கே.கே.மிஸ்ராவின் மகன் சிவம் மிஸ்ரா ஓட்டி வந்த 'லேம்போர்கினி ரெவுவெல்டோ' கார் கோர விபத்தை ஏற்படுத்தியது. சுமார் 10 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த அதிநவீன கார், மிதவேகத்தில் வந்து சாலையோரம் நின்றிருந்தவர்கள் மீதும், வாகனங்கள் மீதும் மோதியது. இதில் ஒரு ஆட்டோ மற்றும் ராயல் என்பீல்ட் பைக் பலத்த சேதமடைந்தன. பைக்கில் இருந்த நபர் சுமார் 10 அடி தூரம் தூக்கி வீசப்பட்டார்.

அம்மாவின் அந்தரங்க புகைப்படங்களை காதலருக்கு அனுப்பிய மகள்.. வினையாக முடிந்த விபரீத விளையாட்டு..!

அம்மாவின் அந்தரங்க புகைப்படங்களை காதலருக்கு அனுப்பிய மகள்.. வினையாக முடிந்த விபரீத விளையாட்டு..!பெங்களூருவில் தனது 23 வயது மகள் மற்றும் அவரது கணவர் மீது தாய் ஒருவர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com