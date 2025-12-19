வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

ஓமன் பயணத்தில் பிரதமர் மோடியின் காதில் இருந்தது என்ன? வெளியான ரகசியம்..!

ஓமன் பயணத்தில் பிரதமர் மோடியின் காதில் இருந்தது என்ன? வெளியான ரகசியம்..!
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஓமன் வருகை பெரும் வரவேற்புடன் தொடங்கியது. விமான நிலையத்தில் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட ராணுவ மரியாதையின் போது, அவரது வலது காதில் இருந்த மின்னும் சிறிய கடுக்கன் போன்ற பொருள் சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தைக் கிளப்பியது.
 
அது ஒரு புதிய பேஷன் என்று பலரும் கருதினர். ஆனால், உண்மையில் அது ஒரு நிகழ்நேர மொழிபெயர்ப்பு கருவி. ஓமனின் அதிகாரப்பூர்வ மொழி அரபு என்பதால், தலைவர்களுடன் சரளமாக உரையாட இந்த தொழில்நுட்பத்தை அவர் பயன்படுத்தினார்.
 
வர்த்தக ரீதியாக இப்பயணம் மிக முக்கியமானது. இந்தியா மற்றும் ஓமன் இடையே சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இதன் மூலம் இந்தியாவின் 98% ஏற்றுமதிப் பொருட்களுக்கு ஓமனில் வரி விலக்கு கிடைக்கும். பதிலுக்கு ஓமனின் பேரிச்சம்பழம் மற்றும் மார்பிள் கற்களுக்கு இந்தியா வரிச்சலுகை அளிக்கும். 
 
Edited by Siva

அடுத்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? பங்குச்சந்தையில் தாக்கம் இருக்காதே..!

அடுத்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? பங்குச்சந்தையில் தாக்கம் இருக்காதே..!மத்திய பட்ஜெட் வழக்கமாக பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படும். ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவதால், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் தேதியில் மாற்றம் இருக்குமா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.

பால்வாடி கட்சிக்கு பவள விழா கட்சி பதில் சொல்லணுமா?!.. தவெகவை சீண்டிய சேகர் பாபு!...

பால்வாடி கட்சிக்கு பவள விழா கட்சி பதில் சொல்லணுமா?!.. தவெகவை சீண்டிய சேகர் பாபு!...ஈரோடு பெருந்துறையில் தவெக சார்பில் நேற்று பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செங்கோட்டையன் செய்திருந்தார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் மதப்பிரச்சினை அல்ல, அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை: தமிழிசை

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் மதப்பிரச்சினை அல்ல, அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை: தமிழிசைகோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் என்பது மதப்பிரச்சினை அல்ல, அது அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை என்று விமர்சித்தார்.

20 ஆண்டுகளாக ஏழைகளின் வாழ்வாதாரம்: ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டது மோடி அரசு: ராகுல் காந்தி

20 ஆண்டுகளாக ஏழைகளின் வாழ்வாதாரம்: ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டது மோடி அரசு: ராகுல் காந்திமகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டத்திற்கு மாற்றாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள 'விபி-ஜி ராம் ஜி' மசோதாவிற்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக கிராமப்புற ஏழைகளின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கிய 100 நாள் வேலை திட்டத்தை மோடி அரசு ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டதாக அவர் சாடியுள்ளார்.

டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?

டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?இந்தியாவின் உணவு பொருளாதாரத்தில் ஆன்லைன் டெலிவரி செயலிகள் முக்கிய பங்கு வகித்தாலும், உணவக உரிமையாளர்களிடையே அதிருப்தி அதிகரித்து வருகிறது.

