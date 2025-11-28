வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (15:01 IST)

இந்தியாவுக்கு புடின் வரும் தேதி அறிவிப்பு.. பிரதமர் மோடியுடன் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை..!

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அழைப்பை ஏற்று, ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின், 23வது இந்தியா-ரஷ்யா ஆண்டு உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக, வரும் டிசம்பர் 4 முதல் 5 வரை இந்தியாவிற்கு அரசுமுறை பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார். அமெரிக்கா ரஷ்ய எண்ணெய் இறக்குமதிக்கு இந்தியா மீது வரி விதித்த பின்னரும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவு மேலும் பலமடைந்து வரும் நிலையில், இந்த பயணம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
இந்த பயணத்தின்போது புடின், பிரதமர் மோடியுடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார். இருநாட்டு தலைவர்களும் கூட்டாண்மையை' வலுப்படுத்துவதற்கான தொலைநோக்கு பார்வையை அமைப்பார்கள் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பிரச்சினைகள் குறித்தும் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வார்கள்.
 
இந்தச் சந்திப்பு, இந்தியா-ரஷ்யா உறவுகளின் வலிமையை மேலும் உறுதிப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய தருணமாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

மூத்த தலைவர்களை இழக்கிறார் ஈபிஎஸ்.. கட்சி மாற தயாராகும் அதிமுக பிரபலங்கள்?

மூத்த தலைவர்களை இழக்கிறார் ஈபிஎஸ்.. கட்சி மாற தயாராகும் அதிமுக பிரபலங்கள்?சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிவரும் வேளையில், அ.தி.மு.க.வின் தலைமைக்குள் நிலவும் குழப்பம் நிர்வாகிகளிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வலுவான கூட்டணி அமைக்க முடியாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி தடுமாறுவதும், மூத்த தலைவர்களை இழந்ததும் முக்கிய பிரச்னையாக உள்ளது.

உச்சம் தொட்ட காய்கறி விலை.. தக்காளி ரூ.110, முருங்கைக்காய் ரூ.380.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

உச்சம் தொட்ட காய்கறி விலை.. தக்காளி ரூ.110, முருங்கைக்காய் ரூ.380.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக ராக்கெட் வேகத்தில் தக்காளி மற்றும் முருங்கைக்காயின் விலை உயர்ந்து பொதுமக்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது

இந்திய குழந்தைகள் நம் கண் முன்னே மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கிறார்கள்.. ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு..!

இந்திய குழந்தைகள் நம் கண் முன்னே மூச்சு திணறி கொண்டிருக்கிறார்கள்.. ராகுல் காந்தியின் எக்ஸ் பதிவு..!புதுடெல்லியில் காற்று மாசு மிக மோசமான நிலையை அடைந்துள்ள நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மௌனம் குறித்து சரமாரிக் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

நாளை சூரியன் வரும், இருளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்.. உதயநிதி முதல்வராவார் என்பதை மறைமுகமாக கூறிய கமல்?

நாளை சூரியன் வரும், இருளுக்கு அஞ்ச வேண்டாம்.. உதயநிதி முதல்வராவார் என்பதை மறைமுகமாக கூறிய கமல்?நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசன், தி.மு.க. கூட்டணியில் தனது கட்சி இணைந்தது அரசியல் நிர்பந்தம் அல்ல, மாறாக கொள்கைகள் ஒத்து போவதால் தான் என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

செங்கோட்டையனின் தவெக வருகை ஒரு 'டிரெண்ட் செட்டர்! இனி களம் திமுக - தவெக தான்..!

செங்கோட்டையனின் தவெக வருகை ஒரு 'டிரெண்ட் செட்டர்! இனி களம் திமுக - தவெக தான்..!தமிழ்நாட்டு அரசியல் அரங்கில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் ஆளுமையுமான செங்கோட்டையன் சமீபத்தில் த.வெ.க.வில் இணைந்திருப்பது, விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு வலிமை சேர்க்கும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

