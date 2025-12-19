வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

தமிழக அரசியலில் 1967 மற்றும் 1977-ல் நிகழ்ந்த வரலாற்று மாற்றங்களை விஜய் குறிப்பிடுவது ஏன்?

தமிழக அரசியலில் 1967 மற்றும் 1977-ல் நிகழ்ந்த வரலாற்று மாற்றங்களை விஜய் குறிப்பிடுவது ஏன்?
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தனது உரைகளில் 1967 மற்றும் 1977 ஆகிய ஆண்டுகளை அடிக்கடி குறிப்பிடுவது தற்செயலானது அல்ல; அது ஒரு தெளிவான அரசியல் வியூகம். 
 
1967-ல் அறிஞர் அண்ணா தலைமையில் திமுக முதன்முதலில் ஆட்சியை பிடித்து, ஒரு நீண்ட கால காங்கிரஸ் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது. அதேபோல், 1977-ல் எம்.ஜி.ஆர் தனது புதிய கட்சியான அதிமுக மூலம் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்து ஒரு புதிய சரித்திரத்தை படைத்தார். இந்த இரண்டு ஆண்டுகளுமே தமிழகத்தில் ஒரு "பெரிய சக்திக்கு" மாற்றாகப் "புதிய சக்தி" உருவான காலத்தை குறிக்கின்றன.
 
விஜய் தன்னை அண்ணா மற்றும் எம்.ஜி.ஆரின் அரசியல் வாரிசாகவோ அல்லது அவர்களின் வெற்றியை பிரதிபலிப்பவராகவோ காட்டிக்கொள்ள விரும்புகிறார். தற்போதைய சூழலில் நிலவும் இருமுனை அரசியலை உடைத்து, 2026-ல் ஒரு மூன்றாவது பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவர முடியும் என்ற நம்பிக்கையை தனது தொண்டர்களிடம் விதைக்கவே இந்த வரலாற்று உதாரணங்களை பயன்படுத்துகிறார். 
 
குறிப்பாக, மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை விரும்பும்போது எத்தகைய பெரிய சக்தியும் வீழ்த்தப்படும் என்ற செய்தியை அவர் இதன் மூலம் ஆளுங்கட்சிக்கு உணர்த்துகிறார். இத்தகைய வரலாற்று ஒப்பீடுகள் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு புரட்சிகரமான மனநிலையை உருவாக்க அவருக்கு உதவுகின்றன.
 
Edited by Siva

அடுத்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? பங்குச்சந்தையில் தாக்கம் இருக்காதே..!

அடுத்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா? பங்குச்சந்தையில் தாக்கம் இருக்காதே..!மத்திய பட்ஜெட் வழக்கமாக பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்படும். ஆனால், 2026-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவதால், பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் தேதியில் மாற்றம் இருக்குமா என்ற விவாதம் எழுந்துள்ளது.

பால்வாடி கட்சிக்கு பவள விழா கட்சி பதில் சொல்லணுமா?!.. தவெகவை சீண்டிய சேகர் பாபு!...

பால்வாடி கட்சிக்கு பவள விழா கட்சி பதில் சொல்லணுமா?!.. தவெகவை சீண்டிய சேகர் பாபு!...ஈரோடு பெருந்துறையில் தவெக சார்பில் நேற்று பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செங்கோட்டையன் செய்திருந்தார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் மதப்பிரச்சினை அல்ல, அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை: தமிழிசை

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் மதப்பிரச்சினை அல்ல, அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை: தமிழிசைகோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் என்பது மதப்பிரச்சினை அல்ல, அது அதிகார வர்க்கத்தின் 'ஈகோ' பிரச்சினை என்று விமர்சித்தார்.

20 ஆண்டுகளாக ஏழைகளின் வாழ்வாதாரம்: ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டது மோடி அரசு: ராகுல் காந்தி

20 ஆண்டுகளாக ஏழைகளின் வாழ்வாதாரம்: ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டது மோடி அரசு: ராகுல் காந்திமகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி சட்டத்திற்கு மாற்றாக கொண்டுவரப்பட்டுள்ள ‘விபி-ஜி ராம் ஜி’ மசோதாவிற்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக கிராமப்புற ஏழைகளின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கிய 100 நாள் வேலை திட்டத்தை மோடி அரசு ஒரே இரவில் அழித்துவிட்டதாக அவர் சாடியுள்ளார்.

டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?

டெலிவரி செயலிகளில் இருந்து வெளியேற முடிவு செய்யும் உணவகங்கள்: என்ன காரணம்?இந்தியாவின் உணவு பொருளாதாரத்தில் ஆன்லைன் டெலிவரி செயலிகள் முக்கிய பங்கு வகித்தாலும், உணவக உரிமையாளர்களிடையே அதிருப்தி அதிகரித்து வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com