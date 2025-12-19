தமிழக அரசியலில் 1967 மற்றும் 1977-ல் நிகழ்ந்த வரலாற்று மாற்றங்களை விஜய் குறிப்பிடுவது ஏன்?
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தனது உரைகளில் 1967 மற்றும் 1977 ஆகிய ஆண்டுகளை அடிக்கடி குறிப்பிடுவது தற்செயலானது அல்ல; அது ஒரு தெளிவான அரசியல் வியூகம்.
1967-ல் அறிஞர் அண்ணா தலைமையில் திமுக முதன்முதலில் ஆட்சியை பிடித்து, ஒரு நீண்ட கால காங்கிரஸ் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது. அதேபோல், 1977-ல் எம்.ஜி.ஆர் தனது புதிய கட்சியான அதிமுக மூலம் ஆட்சிக்கட்டிலில் அமர்ந்து ஒரு புதிய சரித்திரத்தை படைத்தார். இந்த இரண்டு ஆண்டுகளுமே தமிழகத்தில் ஒரு "பெரிய சக்திக்கு" மாற்றாகப் "புதிய சக்தி" உருவான காலத்தை குறிக்கின்றன.
விஜய் தன்னை அண்ணா மற்றும் எம்.ஜி.ஆரின் அரசியல் வாரிசாகவோ அல்லது அவர்களின் வெற்றியை பிரதிபலிப்பவராகவோ காட்டிக்கொள்ள விரும்புகிறார். தற்போதைய சூழலில் நிலவும் இருமுனை அரசியலை உடைத்து, 2026-ல் ஒரு மூன்றாவது பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவர முடியும் என்ற நம்பிக்கையை தனது தொண்டர்களிடம் விதைக்கவே இந்த வரலாற்று உதாரணங்களை பயன்படுத்துகிறார்.
குறிப்பாக, மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை விரும்பும்போது எத்தகைய பெரிய சக்தியும் வீழ்த்தப்படும் என்ற செய்தியை அவர் இதன் மூலம் ஆளுங்கட்சிக்கு உணர்த்துகிறார். இத்தகைய வரலாற்று ஒப்பீடுகள் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு புரட்சிகரமான மனநிலையை உருவாக்க அவருக்கு உதவுகின்றன.
Edited by Siva