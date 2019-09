ஒரு தம்ளர் காஃபி, ஒரு தம்ளர் டீ. ரூ 78, 650 .. அதிரவைத்த' ஹோட்டல் பில் '!

காமெடி நடிகரான கிகு சர்டா, சமீபத்தில் இந்தோனேஷியா நாட்டிற்குச் சென்றிருந்தார். அப்போது அங்குள்ள ஒரு காஃபி ஷாப்பில், டீ மற்றும் 1 காப்பிச்சினோ காஃபி ரூ. 78 650 என்று தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கபில் ஷர்மா என்ற காமெடி நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கும் கிகு சர்டா என்ற நடிகர் சமீபத்தில் இந்தோனேஷியாவிற்கு சென்று, ஒரு ஹோட்டலில் தங்கியுள்ளார். அப்போது ஒரு டீ மற்றும் காப்பச்சினோ காஃபியை ஆர்டர் செய்துள்ளார். இவை முறையே டீக்கு- ரூ. 30 ஆயிரம் மற்றும் ஃபாபிக்கு ரூ.35ஆயிரம் என்றும், இதற்கான வரியாக ரூ. 13650 என்று மொத்தமாக ரூ. 78650 என்று குறிப்பட்டிருந்தது. இதைப்பார்த்து அவர் அதிர்ச்சியடையவில்லை. ஹோட்டல் மீது புகார் தெரிவிக்கவுமில்லை. இந்த பில் தொகையை மொத்தமும் கட்டியுள்ளார்.