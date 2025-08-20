புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (15:36 IST)

நாளை தவெக மாநாடு எதிரொலி: மதுரையில் பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை..!

TVK Vijay
மதுரையில் நடைபெற உள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாட்டையொட்டி, அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள தனியார் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்த மாநாட்டிற்காக, மதுரை-தூத்துக்குடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பரப்பாத்தி கிராமத்தில் சுமார் 506 ஏக்கரில் பிரமாண்டமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மாநாட்டில் 10 முதல் 15 லட்சம் பேர் வரை கலந்துகொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
மாநாட்டையொட்டி, போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில், எலியார்பத்தி, வலையங்குளம் மற்றும் காரியாபட்டி ஆகிய பகுதிகளுக்குட்பட்ட தனியார் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை (ஆகஸ்ட் 21) விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை அந்த பகுதிகளில் உள்ள தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்றும், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் பொருந்தாது என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.
 
மேலும், மாநாட்டிற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுக்காக 3,000 காவல்துறையினரும், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் 2,000 பவுன்சர்களும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு புறப்பட்டுவிட்டார்.

Edited by Siva

3000 இந்திய ஊழியர்கள் வேலைநீக்கம்: அமெரிக்காவின் ஆரக்கிள் நிறுவனம் அதிர்ச்சி முடிவு..!

3000 இந்திய ஊழியர்கள் வேலைநீக்கம்: அமெரிக்காவின் ஆரக்கிள் நிறுவனம் அதிர்ச்சி முடிவு..!அமெரிக்க மென்பொருள் நிறுவனமான ஆரக்கிள், இந்தியாவில் உள்ள சுமார் 3,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்துள்ளதாக வெளியான தகவல் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பணிநீக்க நடவடிக்கையால், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை மற்றும் கிளவுட் சேவைகள் போன்ற துறைகளில் உள்ள ஊழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிரதமர், அமைச்சர்களின் பதவி பறிப்பு மசோதா.. எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு..!

பிரதமர், அமைச்சர்களின் பதவி பறிப்பு மசோதா.. எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு..!ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் தண்டனைக்குரிய வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டால், பிரதமர், மத்திய அமைச்சர்கள், மாநில முதல்வர்கள் மற்றும் மாநில அமைச்சர்களின் பதவி பறிக்கப்படும் என்ற மசோதாவை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதால், மக்களவையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா நடிகர் சூர்யா? ரசிகர் மன்றம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை!

தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா நடிகர் சூர்யா? ரசிகர் மன்றம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை!நடிகர் சூர்யா எதிர்வரும் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடப்போவதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் அதை மறுத்து சூர்யா ரசிகர் மன்றத்தினர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் வட இந்திய தொழிலாளர்கள்! மொத்தமாக கணக்கெடுக்க தமிழக அரசு முடிவு!

தமிழ்நாட்டில் வட இந்திய தொழிலாளர்கள்! மொத்தமாக கணக்கெடுக்க தமிழக அரசு முடிவு!நாளுக்கு நாள் தமிழ்நாட்டில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்த தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

டெல்லி முதல்வரை தாக்கியவர் நாய் பிரியரா? மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரா? தீவிர விசாரணை..!

டெல்லி முதல்வரை தாக்கியவர் நாய் பிரியரா? மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரா? தீவிர விசாரணை..!டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக, குஜராத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் ஒரு நாய் பிரியர் என்றும், சமீபத்தில் தெரு நாய்கள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவால் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதால் முதல்வரை தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com