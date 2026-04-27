மேற்கு வங்க தேர்தல்!.. கரண்ட் கட் பண்ணி ஓட்டு மிஷனை கைப்பற்ற முயற்சி!.. மம்தா குற்றச்சாட்டு!...
மத்தியில் ஆளும் பாஜகவை எதிர்த்து அரசியல் செய்யும் மாநிலங்களில் மேற்கு வங்கமும் ஒன்று. அதிலும் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தொடர்ந்து பாஜகவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை கூறி வருகிறார். பிரதமர் மோடி பற்றி கடுமையாக விமர்சனமும் செய்து வரும் முதல்வரில் மம்தா முக்கியமானாவர்.
எனவே எப்படியாவது மேற்குவங்கத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என பாஜக பல வருடமாக முயன்று வருகிறது. இந்நிலையில் தான் சமீபத்தில் அங்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடந்தது. மம்தா பானர்ஜியின் திரிநாமுல் காங்கிரஸ், பாஜக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணி கட்சிகள் என அங்கு நான்கு மணி போட்டி நிலவியது..
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை மேற்குவங்க மாவட்டத்தில்தான் மிகவும் அதிகமான வாக்காளர்கள் புதிய திருத்தப்பட்டியலில் (SIR) நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இதற்கு மம்தா பானர்ஜி கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் மம்தா பானர்ஜி ஒரு பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை கூறியிருக்கிறார்.
முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கு பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு பாதுகாப்பு அறைகளுக்கான மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு அவற்றை கைப்பற்ற மத்திய படைகள் குற்றவாளிகளை அந்த இடத்திற்கு அழைத்து சென்றனர் என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டை தேர்தல் ஆணையம் மறுத்துள்ளது. அனைத்து மின்னணு வாக்குப்பதிவுகளும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் அளித்திருக்கிறது.