திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (15:56 IST)

ஏசி வேண்டாம்.. வெங்காயமே போதும்!.. பாஜக அமைச்சர் அட்வைஸ்!...

பொதுவாக கோடைகாலம் வந்து விட்டாலே இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநிலங்களும் வெயில் கொளுத்தும். தமிழகத்திலும் சொல்லவே தேவையில்லை. மார்ச் மாதமே வெயில் சுட்டெரிக்க துவங்கிவிடும். அதுவும் ஏப்ரல் மாதம் வந்து விட்டால் வெயில் மிகவும் அதிக அளவில் இருக்கும். ஏப்ரல், மே ஆகிய இரண்டு மாதங்களும் வெயில் மண்டையை பிளக்கும்.

குறிப்பாக மே மாதம் முதல் வாரம் கத்தரி வெயில் துவங்கும்போது வெயிலின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். அதனால்தான் காலை 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள். சுகாதார துறை அதிகாரிகளும் இதை தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், வெயிலை சமாளிக்க வெங்காயத்தை பயன்படுத்துங்கள் என பாஜக அமைச்சர் ஜோதி ராதித்ய சிந்தியா கூறியிருப்பது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.

கொளுத்தும் கோடையில் உங்கள் சட்டப்பையில் ஒரு வெங்காயத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.. வெப்ப அலையால் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.. மேலும், கோடையில் நானே ஏசி அறையில் இருக்க மாட்டேன்.. காரில் செல்லும் போது கூட ஏசியை பயன்படுத்த மாட்டேன். என் கையில் எப்போதும் ஒரு வெங்காயம் இருக்கும்’ என்று கூறியிருக்கிறார்..

பாஜகவில் இணைந்த 7 ஆம் ஆத்மி எம்பிக்கள்: மாநிலங்களவையில் 3ல் 2 பங்கை நெருங்கும் என்டிஏ..!

பாஜகவில் இணைந்த 7 ஆம் ஆத்மி எம்பிக்கள்: மாநிலங்களவையில் 3ல் 2 பங்கை நெருங்கும் என்டிஏ..!மாநிலங்களவையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியை சேர்ந்த ஏழு முக்கிய எம்பிக்கள் பாஜகவில் முறைப்படி இணைந்துள்ளதால், நாடாளுமன்ற அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ராகவ் சதா, ஸ்வாதி மாலிவால், ஹர்பஜன் சிங் உள்ளிட்ட 7 எம்பிக்களின் இணைப்பிற்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

பாரத மாதா அழைக்கிறார்..தாய்நாட்டிற்கு திரும்புங்கள்.. அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு ஜோஹோ வேம்பு அழைப்பு..

பாரத மாதா அழைக்கிறார்..தாய்நாட்டிற்கு திரும்புங்கள்.. அமெரிக்க இந்தியர்களுக்கு ஜோஹோ வேம்பு அழைப்பு..இந்தியாவின் முன்னணி மென்பொருள் நிறுவனமான 'ஜோஹோ' சிஇஓ ஸ்ரீதர் வேம்பு, அமெரிக்காவில் வாழும் இந்தியர்களுக்கு ஒரு உருக்கமான பகிரங்க கடிதத்தை எழுதியுள்ளார். அதில், இந்தியர்கள் தங்கள் தாய்நாட்டிற்கு திரும்புவது குறித்துச் சிந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பேஸ்புக்கில் வந்த விளம்பரம்!. ரூ.299 பொருளுக்கு ஒரு லட்சத்தை இழந்த பெண்!...

பேஸ்புக்கில் வந்த விளம்பரம்!. ரூ.299 பொருளுக்கு ஒரு லட்சத்தை இழந்த பெண்!...ஒருபக்கம் தொழில் நுட்ப வசதிகள் அதிகரித்துவிட்டாலும் ஒருபக்கம் அதை பயன்படுத்தி ஒரு பல கும்பல்கள் மோசடி செய்து மக்களிடமிருந்து பணம் பறிப்பது அதிகரித்து வருகிறது.

விஜயின் சொத்து மதிப்பு!.. உயர்நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!...

விஜயின் சொத்து மதிப்பு!.. உயர்நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!...நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட்டது.

ரயில்களுக்கு Retirement உண்டா? பயன்படுத்த முடியாத ரயிலை என்ன செய்வார்கள்? ஒரு ஆச்சரிய தகவல்..!

ரயில்களுக்கு Retirement உண்டா? பயன்படுத்த முடியாத ரயிலை என்ன செய்வார்கள்? ஒரு ஆச்சரிய தகவல்..!ரயில்கள் தங்களின் நீண்ட கால பயணத்திற்கு பிறகு என்னவாகும் என்று எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? உலகின் மிகப்பெரிய ரயில்வே நெட்வொர்க்குகளில் ஒன்றான இந்திய ரயில்வேயில், ரயில்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகும் அவற்றின் சேவை முடிந்துவிடுவதில்லை. மனிதர்களை போலவே ரயில்களுக்கும் குறிப்பிட்ட பணிக்காலம் உண்டு. பொதுவாக, பழைய ICF ரக பெட்டிகள் 25 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரையிலும், நவீன LHB பெட்டிகள் 35 ஆண்டுகள் வரையிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

