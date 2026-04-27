ஏசி வேண்டாம்.. வெங்காயமே போதும்!.. பாஜக அமைச்சர் அட்வைஸ்!...
பொதுவாக கோடைகாலம் வந்து விட்டாலே இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநிலங்களும் வெயில் கொளுத்தும். தமிழகத்திலும் சொல்லவே தேவையில்லை. மார்ச் மாதமே வெயில் சுட்டெரிக்க துவங்கிவிடும். அதுவும் ஏப்ரல் மாதம் வந்து விட்டால் வெயில் மிகவும் அதிக அளவில் இருக்கும். ஏப்ரல், மே ஆகிய இரண்டு மாதங்களும் வெயில் மண்டையை பிளக்கும்.
குறிப்பாக மே மாதம் முதல் வாரம் கத்தரி வெயில் துவங்கும்போது வெயிலின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். அதனால்தான் காலை 12 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை பொதுமக்கள் வெளியே வர வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள். சுகாதார துறை அதிகாரிகளும் இதை தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், வெயிலை சமாளிக்க வெங்காயத்தை பயன்படுத்துங்கள் என பாஜக அமைச்சர் ஜோதி ராதித்ய சிந்தியா கூறியிருப்பது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
கொளுத்தும் கோடையில் உங்கள் சட்டப்பையில் ஒரு வெங்காயத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.. வெப்ப அலையால் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது என்று அவர் கூறியிருக்கிறார்.. மேலும், கோடையில் நானே ஏசி அறையில் இருக்க மாட்டேன்.. காரில் செல்லும் போது கூட ஏசியை பயன்படுத்த மாட்டேன். என் கையில் எப்போதும் ஒரு வெங்காயம் இருக்கும்’ என்று கூறியிருக்கிறார்..