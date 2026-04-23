வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (08:36 IST)

இன்று மேற்கு வங்க சட்டமன்ற முதல்கட்ட தேர்தல் 2026: 152 தொகுதிகளில் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கும் வாக்காளர்கள்..!

Mamtha
மேற்கு வங்கத்தின் மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில், 152 தொகுதிகளுக்கான முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று பலத்த பாதுகாப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. நந்திகிராம், டார்ஜிலிங், சிலிகுரி மற்றும் ஜல்பைகுரி உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகள் அடங்கிய 16 மாவட்டங்களில் சுமார் 3.6 கோடி வாக்காளர்கள் இன்று தங்கள் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றுகின்றனர்.
 
தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை ஆட்சியில் இருக்கும் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமுல் காங்கிரஸுக்கும், வங்காளத்தை கைப்பற்ற துடிக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே இது ஒரு வாழ்வா சாவா போராட்டமாக மாறியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின் மூலம் சுமார் 89 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது. இது திரிணாமுல் காங்கிரஸின் வெற்றி வாய்ப்பை பாதிக்கும் என்று அக்கட்சி கவலை தெரிவித்துள்ள நிலையில், ஊழல் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகளை முன்வைத்து பாஜக தீவிரப் பிரச்சாரம் செய்துள்ளது.
 
நந்திகிராம் தொகுதியில் சுவேந்து அதிகாரி, சிலிகுரியில் கௌதம் தேப் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் இன்று களம் காண்கின்றனர். வன்முறையை தவிர்க்க முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் 2.4 லட்சம் மத்திய பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
மம்தா பானர்ஜிக்கு இது ஒரு கடுமையான சவாலாக கருதப்படும் நிலையில், இரண்டாம் கட்டத் தேர்தல் ஏப்ரல் 29 அன்றும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4 அன்றும் நடைபெறவுள்ளது.
 
Edited by Siva

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com