புதன், 17 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (17:51 IST)

யூடியூப் சேனல்கள் லைசென்ஸ் எடுத்து செயல்பட வேண்டும்: அரசு பரிசீலனை..!

யூடியூப் சேனல்கள் லைசென்ஸ் எடுத்து செயல்பட வேண்டும்: அரசு பரிசீலனை..!
போலியான செய்திகளை பரப்பும் யூடியூப் சேனல்களை கட்டுப்படுத்த, அவற்றிற்கு லைசென்ஸ் வழங்கும் முறையை கொண்டுவர, கர்நாடக அரசு பரிசீலித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. முதலமைச்சர் சித்தராமையா இந்தத் தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.
 
சமூக வலைத்தளங்களில், குறிப்பாக யூடியூப் சேனல்களில், போலியான செய்திகள் மற்றும் வதந்திகள் பரவுவது சமூக அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிப்பதாக கர்நாடக அரசு கருதுகிறது. சமூகத்தில் தீங்கு விளைவிக்கும் இத்தகைய போக்கை தடுக்கவே, இந்த நடவடிக்கை குறித்து அரசு சிந்தித்து வருகிறது.
 
மின்னணு ஊடகப் பத்திரிகையாளர்கள் சங்கம், யூடியூப் சேனல்களுக்கு உரிமம் வழங்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்த திட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால், யூடியூப் சேனல்களின் செயல்பாடு கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும், போலி செய்திகள் பரவுவது குறையும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம்.. ஒரு தொழிற்சங்கம் கூட ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை..!

காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம்.. ஒரு தொழிற்சங்கம் கூட ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை..!தமிழகத்தில், காலி மது பாட்டில்களை மீண்டும் பெறும் திட்டம், ஊழியர்களின் கடும் எதிர்ப்பு காரணமாக செயல்படுத்துவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு ஒரு தொழிற்சங்கங்கள் கூட ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்பதால், திட்டம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

மின்வாரிய அதிகாரியிடம் ரூ.150 கோடி சொத்து: அவ்வளவும் லஞ்சப்பணமா?

மின்வாரிய அதிகாரியிடம் ரூ.150 கோடி சொத்து: அவ்வளவும் லஞ்சப்பணமா?தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத்தில் உள்ள மின்சார வாரியத்தில் பொறியாளராக பணிபுரிந்த அம்பேத்கர் என்பவர், வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.150 கோடி ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக கூறி, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சுதந்திர இந்தியாவின் 100-வது ஆண்டிலும் மோடி தான் பிரதமர்: முகேஷ் அம்பானி வாழ்த்து!

சுதந்திர இந்தியாவின் 100-வது ஆண்டிலும் மோடி தான் பிரதமர்: முகேஷ் அம்பானி வாழ்த்து!பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 75-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானி அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவின் 100-வது சுதந்திர தினத்திலும் பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே தனது ஆசை என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

என்னை பற்றி அவதூறு கருத்து தெரிவிக்க தடை விதிக்க் வேண்டும்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மனுதாக்கல்..!

என்னை பற்றி அவதூறு கருத்து தெரிவிக்க தடை விதிக்க் வேண்டும்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மனுதாக்கல்..!மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறான கருத்துகளை ஜாய் கிரிசில்டா தெரிவித்ததாகவும், அவரை பற்றி பேசுவதற்கும், கருத்து தெரிவிப்பதற்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்னடா பித்தலாட்டம் இது? பெட்ரோலில் தண்ணீரை கலந்து விற்ற பங்க்! - வைரலாகும் வீடியோ!

என்னடா பித்தலாட்டம் இது? பெட்ரோலில் தண்ணீரை கலந்து விற்ற பங்க்! - வைரலாகும் வீடியோ!ஹைதராபாத்தில் பெட்ரோல் பங்கில் தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோல் விற்ற வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com